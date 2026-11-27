Marc Márquez, el piloto español de MotoGP, frente a una pantalla tras conquistar el título mundial en el Gran Premio de Portugal, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Portimao. (AP Foto/José Bretón) AP

El piloto español conquistó su campeonato más reciente la semana pasada y anunció que el Gran Premio de Valencia de este fin de semana será su última carrera.

“Es oficial. Marc Márquez ha decidido retirarse de MotoGP”, publicó su equipo Ducati Lenovo en las redes sociales el viernes.

Márquez, de 33 años, es considerado uno de los mejores pilotos de MotoGP de todos los tiempos. Su octavo título, con el que igualó el récord, alcanzó la hazaña lograda por el italiano Giacomo Agostini.

“Hablaremos luego, pero primero... Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, escribió Márquez en Instagram.

Márquez obtuvo su primer campeonato de MotoGP en 2013 y sus ocho títulos incluyen cuatro consecutivos entre 2016 y 2019.

Su campeonato más reciente lo aseguró en el MotoGP de Portugal en Lisboa y culminó un regreso notable después de estar 102 puntos por detrás del entonces líder Marco Bezzecchi tras siete carreras.

Fue la mayor remontada de puntos en la historia de MotoGP.

Su octavo título rompió el empate con su eterno rival Valentino Rossi, que tenía siete.

Los títulos de Agostini llegaron en la era de 500 cc.

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FUENTE: AP