Morrissey cancela concierto en España por falta de sueño

VALENCIA, España (AP) — El astro británico del rock Morrissey no actuará en un concierto en Valencia después de que las festividades de Las Fallas en la ciudad española le impidieran descansar adecuadamente por la noche, manifestó el jueves el exlíder de The Smiths.

ARCHIVO - El cantante y compositor británico Morrissey se presenta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2018. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)
ARCHIVO - El cantante y compositor británico Morrissey se presenta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2018. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) AP

Un comunicado publicado en el sitio web de Morrissey la mañana del concierto indicó que el “espectáculo programado en Valencia se ha vuelto imposible debido a la privación de sueño”.

Morrissey llegó a Valencia el miércoles tras un viaje de dos días en coche desde Milán, pero durante la noche lo perturbó el festival que incluía, según el comunicado, “cantos tecno a todo volumen (y) anuncios por megáfono” que se escuchaban desde el interior de su habitación de hotel.

“Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico”, decía el comunicado.

El comunicado añadió en negrita que “El espectáculo no está cancelado. Las circunstancias hacen imposible el espectáculo”, lo que deja poco claro si se reprogramará o si los poseedores de entradas pueden solicitar un reembolso.

Morrissey, de 66 años, está de gira para promocionar su álbum “Make-up is a Lie”, su primer disco en seis años, que se publicó a principios de este mes. Es el 14º álbum en solitario del exvocalista de The Smiths, una icónica banda de rock de la década de 1980.

Aunque sus fans lo adoran por éxitos atemporales como “How Soon Is Now?” y “Everyday Is Like Sunday”, Morrissey también es conocido por su carácter temperamental y su amplio abanico de posturas políticas cambiantes. Su apoyo a los derechos de los animales lo ha convertido, por ejemplo, en un feroz crítico de las corridas de toros tradicionales de España.

Las Fallas en Valencia, una ciudad de la costa mediterránea oriental de España, son famosas por sus ruidosas fiestas callejeras y fuegos artificiales. Culminan con la quema de enormes esculturas artesanales de papel maché. La quema de este año tendrá lugar el 19 de marzo.

La UNESCO incorporó Las Fallas a su catálogo de patrimonio cultural inmaterial en 2016, describe la incineración de las esculturas como “una forma de purificación” y de “renovación social”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

