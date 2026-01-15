americateve

Morales y Velázquez vuelven a responder y Santurce queda a un triunfo del título en Puerto Rico

Yohandy Morales y Nelson Velázquez se volaron la barda y guiaron el jueves a los Cangrejeros de Santurce a una victoria por 6-3 sobre los Leones de Ponce, para ampliar a 3-0 su ventaja en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Morales impulsó dos carreras con un jonrón y un doble, mientras que Velázquez aportó un cuadrangular y un elevado de sacrificio, liderando una ofensiva que tomó ventaja desde temprano.

Desde la lomita, Colin Wiles trabajó cuatro entradas sin permitir carreras, y Andrew Baker (1-0) se llevó la victoria en labor de relevo tras colgar dos ceros.

La derrota fue para Jackson Goddard (0-1), quien permitió cuatro carreras en seis episodios. Santurce quedó a un solo triunfo de conquistar el campeonato.

Toros encadenan su 3ra victoria y se acercan a final dominicana

Los Toros del Este explotaron con un ataque de cinco anotaciones en la séptima entrada para remontar y vencer 8-5 a los Leones del Escogido en la Liga Domincana de Béisbol.

Con la victoria, los Toros mantuvieron su ventaja de un juego sobre las Águilas Cibaeñas en la lucha por el último boleto disponible a la serie final, cuando restan dos jornadas por disputarse en el Round Robin.

Yairo Muñoz se vistió de héroe al conectar un triple con las bases llenas que remolcó tres carreras y coronó el ataque definitivo de los Toros. Además, Muñoz sacudió un cuadrangular de dos anotaciones en la segunda entrada para cerrar la noche con cinco carreras impulsadas y convertirse en la figura del encuentro.

En Santiago de los Caballeros, Steward Berroa y Geraldo Perdomo conectaron imparables remolcadores para encabezar un ataque de cuatro carreras en la segunda entrada, con el que las Águilas doblegaron 5-4 a unos Gigantes del Cibao ya eliminados.

Las Águilas se mantuvieron con vida en la pelea por el último pase a la final.

Con dos fechas por disputarse en el Round Robin, los Leones (11-5) ya aseguraron su lugar en la serie final, seguidos por los Toros(10-6), Águilas (9-7) y Gigantes (2-14).

Acuña brilla de nuevo y Cardenales ratifican liderato en Venezuela

Luisangel Acuña volvió a tener una noche explosiva con el madero para guiar a los Cardenales de Lara a una victoria por 9-6 sobre los Bravos de Margarita, con la que ampliaron su ventaja en la cima de la ronda de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Venezolana de Béisbol.

Acuña, quien el sábado se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en conectar cuatro vuelacercas en un mismo juego de postemporada, bateó de 3-2 con un doble, otro cuadrangular y cinco carreras remolcadas.

En la postemporada, el infielder batea para .343, con cinco jonrones y 17 carreras producidas en apenas ocho encuentros.

En Maracaibo, Ángel Reyes se fue de 3-2 con un triple, un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras que Leandro Cedeño bateó de 3-2 con un cuadrangular y también tres remolcadas, en la victoria de los Navegantes del Magallanes por 10-4 sobre las Águilas del Zulia.

A la mitad del round robin, Cardenales lideran con marca de 6-2, seguidos por Caribes de Anzoátegui (5-3), Águilas (4-4), Navegantes (3-5) y Bravos (2-6).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

