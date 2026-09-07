Mookie Betts conecta un jonrón de 3 carreras y los Dodgers ganan 7-5 a Nacionales

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Mookie Betts, izquierda, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su cuadrangular de tres carreras con el coach de primera base, Chris Woodward, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Max Muncy tuvo tres hits y anotó dos carreras, y Tommy Edman sumó un par de imparables con dos carreras anotadas y una impulsada, mientras los Dodgers terminaron 6-0 contra los Nacionales esta temporada.

Bobby Miller (1-0), en su debut de la campaña, permitió una carrera en tres entradas para acreditarse la victoria, mientras Los Ángeles se colocó a 1 1/2 juegos de los Cerveceros de Milwaukee por el mejor récord de las Grandes Ligas.

La racha ganadora de los Dodgers llegó sin Shohei Ohtani, quien se perdió los últimos cuatro juegos por molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho.

CJ Abrams llegó a 30 jonrones por primera vez en su carrera y Harry Ford conectó un doble de dos carreras y anotó dos veces, mientras Washington perdió su cuarto juego consecutivo.

En su segunda entrada de labor, el zurdo de los Nacionales Will Dion (1-2) permitió el jonrón de Betts después de que Alex Call pegó un sencillo y Edman recibió base por bolas, ambos con dos outs.

El venezolano Edgardo Henriquez lanzó la novena entrada por los Dodgers para conseguir su segundo salvamento.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP