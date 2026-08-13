Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington es vandalizado con burbujas y grafiti

En un comunicado el jueves por la noche, el Departamento del Interior advirtió: “Nuestra Policía de Parques de Estados Unidos está en el lugar y la investigación continúa. El público debe saber que encontraremos a la persona responsable de este acto repugnante”.
Friends of the National World War II Memorial, una organización sin fines de lucro que ayuda a mantener el sitio, manifestó: “Hay muchos lugares en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo”.
Por su parte, la organización Veterans of Foreign Wars —una organización que aglutina a veteranos de guerra— calificó el vandalismo como “un acto de profunda falta de respeto, una bofetada en la cara para los veteranos que sirvieron y se sacrificaron, y para las familias que cargaron con ese peso en casa”.
El Monumento Conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial está un poco al este del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en el Mall. Después de que un trabajo de reparación fallido previamente este año dejara el estanque con sellador azul descascarado y algas verdes, el presidente Donald Trump atribuyó los problemas al vandalismo, sin aportar pruebas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.