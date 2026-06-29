Montgomery rompe el empate con un doble en la octava y los Medias Blancas superan 8-2 a Orioles

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Colson Montgomery, derecha, de los Medias Blancas de Chicago, se barre en el plato para anotar ante el intento de Adley Rutschman, izquierda, receptor de los Orioles de Baltimore, de ponerlo fuera durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Con el juego empatado 2-2, Sam Antonacci recibió un pelotazo antes de que Montgomery conectara un doble que lo remolcó. Randal Grichuk siguió con un sencillo al jardín central que impulsó a Montgomery y le dio a Chicago una ventaja de 4-2.

Kyle Teel y Antonacci completaron la pizarra al llegar al plato gracias a un error del antesalista de los Orioles, Blaze Alexander, en la novena. Alexander, que había cometido un error en sus primeros 67 juegos de la temporada, suma cuatro en sus últimos cinco partidos.

Gonzalez conectó un doble impulsor en la tercera entrada y añadió un sencillo de dos carreras en la novena. Teel pegó un sencillo productor en la tercera, que puso momentáneamente a Chicago arriba 2-1.

Grant Taylor (4-1) lanzó dos entradas sin permitir hits y ponchó a dos. Sean Burke trabajó 5 1/3 entradas y permitió dos carreras con cuatro hits, además de ponchar a ocho.

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FUENTE: AP