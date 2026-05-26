Monterrey recibe el Mundial con un estadio de vanguardia, calor abrasador y carne asada

ARCHIVO - Vista de la ciudad de Monterrey, México, el 8 de noviembre de 2010. (AP Foto/Carlos Jasso) AP

La ciudad del norte está lista para exhibir su empuje industrial y la majestuosidad de sus montañas para el Mundial 2026 , pero los aficionados deben prepararse para un clima tan intenso como la pasión futbolera local. Aunque la ciudad es una potencia moderna, las temperaturas de junio y julio a menudo superan los 100 F (38 C), por lo que la hidratación y la protección solar son esenciales para los visitantes.

La gente de Monterrey es muy amable y casi siempre muy cordial con los visitantes de otros países. Lo demostraron durante el repechaje intercontinental, especialmente con Irak, que se clasificó al Mundial en esa ciudad.

La Macroplaza es una de las plazas públicas más grandes del mundo y funciona como el núcleo central de los monumentos más importantes de la ciudad. Está rodeada de instituciones clave como la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno.

Para cambiar de ritmo, el Barrio Antiguo cuenta con calles empedradas y coloridas casonas de estilo colonial. Este barrio histórico es el centro cultural y bohemio de la ciudad, lleno de galerías de arte, cafeterías independientes y tiendas de antigüedades.

Aunque ahora es una práctica común en casi todo el país, Monterrey es considerada quizá la primera ciudad en popularizar la parrilla y la carne asada.

Se puede esperar una gran cantidad de asadores que destacan los cortes característicos de la región —lomo alto, arrachera y cabrito—, junto con una oferta ampliada de comida callejera como tacos de trompo, gorditas campechanas y contundentes quesadillas rellenas con quesos locales.

Más allá de las carnes, la escena culinaria de Monterrey se está diversificando con rapidez: proliferan las cervecerías artesanales y los bares de cocteles, y los chefs combinan cada vez más básicos de la cocina mexicana con influencias asiáticas, mediterráneas y del sur de Estados Unidos para crear platillos accesibles, pero ingeniosos, para los visitantes.

Zonas para aficionados

La sede central oficial del Mundial 2026 en Monterrey estará en el Parque Fundidora, una antigua fundidora de acero que se ha convertido en un enorme oasis urbano y en un testimonio del legado industrial de Monterrey. El parque alberga el Paseo Santa Lucía, un río artificial que ofrece paseos en lancha con vistas panorámicas y senderos para caminar.

Además del parque principal, la ciudad creó una ruta peatonal de 8 km que conecta el centro de Monterrey directamente con el Estadio BBVA en Guadalupe. El animado recorrido contará con puestos de comida callejera, artistas locales y áreas designadas donde los aficionados podrán beber, convivir y disfrutar del ambiente de día de partido.

Opciones de transporte

Aborde la Línea 1 y viaje hasta la estación terminal Exposición. La estación conecta directamente con un andador peatonal seguro y exclusivo que conduce de forma directa a las puertas del estadio.

Viajes compartidos (Uber/DiDi): Los conductores pueden dejar a los aficionados en zonas designadas para descenso de viajes compartidos fuera del perímetro de seguridad. Se debe prever tráfico intenso y tarifas dinámicas en los días de partido.

Consejos para el estadio

La icónica estructura de acero del estadio puede atrapar el calor, así que hidrátese antes de entrar.

Además, si tiene boletos en la tribuna Oriente, recibirá sol directo por la tarde. Use protector solar, lentes de sol y sombrero. La tribuna Poniente es la primera en quedar a la sombra.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP