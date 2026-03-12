americateve

Mondo Duplantis eleva un centímetro más su récord mundial de pértiga en casa

UPPSALA, Suecia (AP) — El saltador de pértiga sueco Armand “Mondo” Duplantis batió por 15ta ocasión su propio récord mundial el jueves al superar esta vez los 6,31 metros en una competencia bajo techo que lleva su nombre y que se realiza en el lugar donde entrena.

El sueco Armand Duplantis festeja tras superar nuevamente su récord con una marca de 6,31 metros en el salto con pértiga en el Mondo Classic el jueves 12 de marzo del 2026. (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)
El sueco Armand Duplantis festeja tras superar nuevamente su récord con una marca de 6,31 metros en el salto con pértiga en el Mondo Classic el jueves 12 de marzo del 2026. (Fredrik Persson/TT News Agency via AP)

Duplantis, que rompió récords en el campeonato mundial del año pasado y en los Juegos Olímpicos de París el año anterior, ha mejorado su marca un centímetro cada vez desde que la batió por primera vez en 2020.

Esta victoria en el Mondo Classic fue su 38mo triunfo consecutivo en la prueba de salto con pértiga, una racha que se remonta a agosto de 2023.

Solo Sergey Bubka ha batido el récord más veces. La leyenda ucraniana batió la marca al aire libre 17 veces y el récord bajo techo 18 veces en las décadas de 1980 y 1990.

El organismo rector del atletismo cambió las reglas en 2000 para contabilizar un solo récord, que ahora puede batirse tanto bajo techo como al aire libre.

Duplantis tiene tres títulos al aire libre, además de dos medallas de oro olímpicas. Está previsto que salte la próxima semana en el Mundial bajo techo en Polonia, donde buscará su cuarto título consecutivo en esa prueba.

