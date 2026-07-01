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Mónaco detiene y luego libera a una persona por explosión que al parecer hirió a magnate ucraniano

MÓNACO (AP) — Las autoridades de Mónaco detuvieron pero luego liberaron a una persona en medio de la investigación sobre una explosión que, según reportes, hirió a un magnate ucraniano con vínculos con Rusia y a otras dos personas.

El hospital en Niza, Francia, adonde según reportes fueron enviadas personas heridas en la explosión en Mónaco, el 30 de junio del 2026. (AP foto/Philippe Magoni)
El hospital en Niza, Francia, adonde según reportes fueron enviadas personas heridas en la explosión en Mónaco, el 30 de junio del 2026. (AP foto/Philippe Magoni) AP

La fiscalía del principado mediterráneo indicó en un comunicado que la persona es de nacionalidad extranjera y fue detenida en Mónaco por la mañana.

Señaló que permaneció bajo custodia policial “al considerarse necesarias verificaciones adicionales” antes de ser liberada por la tarde, sin aportar más información sobre la persona ni sobre por qué despertó sospechas. Enfatizó que continúa “muy activamente” con su investigación.

La explosión en la entrada de un edificio de apartamentos en Mónaco ocurrió a última hora del lunes. Las autoridades de Mónaco no han identificado a ninguno de los heridos, pero indicaron que eran una familia y que, al parecer, habían sido específicamente atacados.

Reportes de prensa identificaron al magnate ucraniano de la construcción Vadym Yermolaiev como uno de los heridos. Él ha afirmado que renunció a su ciudadanía ucraniana hace casi una década, y fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por sus vínculos con Rusia. También resultaron heridos una mujer y un niño.

El comunicado de la fiscalía indicó que el niño ha sido entrevistado en la vecina Francia, pero que las otras dos víctimas aún no están en condiciones de ser interrogadas. Una de ellas está gravemente herida y su vida sigue en peligro, añadió.

El texto describió la explosión como un intento de asesinato y señaló que las autoridades francesas están asistiendo en la investigación. Agregó que continúan el análisis del artefacto explosivo y las labores para identificar al autor del atentado.

No estaba claro por qué la familia fue atacada ni por quién.

Rusia tiene un largo historial de atacar a sus enemigos en el extranjero, y funcionarios de inteligencia occidentales han dicho recientemente que una campaña de asesinatos selectivos se ha intensificado desde la invasión de Ucrania en 2022 por parte del presidente ruso Vladímir Putin.

Ucrania según reportes también ha llevado a cabo ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas en el transcurso de la guerra, aunque esos ataques se han limitado en gran medida a territorio ucraniano o ruso.

El ataque conmocionó al país de la costa mediterránea, uno de los estados soberanos más pequeños del mundo, conocido por su alta concentración de residentes adinerados. El príncipe Alberto II de Mónaco lo describió como “un acto odioso” y manifestó que se movilizaron todos los servicios públicos para garantizar la seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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