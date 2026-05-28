Moïse Kouamé deleita al público local al llegar a 3ra ronda de Roland Garros

Moise Kouame, de Francia, reacciona mientras juega contra Adolfo Daniel Vallejo, de Paraguay, durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) AP

Kouamé, de 17 años, se mantuvo firme en un duelo que duró poco menos de cinco horas en una soleada pista Suzanne-Lenglen. Remontó tras estar 5-3 abajo en el quinto set para forzar un desempate decisivo y volvió a reaccionar después de ir perdiendo 8-7 en el tiebreak.

Ganó con una dejada a la que su rival paraguayo llegó a poner la raqueta, pero solo pudo empujarla a la red.

Kouamé se dejó caer de espaldas y, cuando se incorporó, se llevó ambas manos a la cabeza, incrédulo. Luego se golpeó el pecho y señaló hacia todos los lados de la grada.

“Es algo que siempre he soñado hacer: encender al público y montar un poco de espectáculo en la pista. Estoy intentando de verdad entender cuándo es el momento adecuado para sentir al máximo la energía que me da el público”, dijo.

Kouamé, número 318 del ranking, se vio desbordado por la emoción a medida que asimilaba la victoria. Se recostó en su silla con una toalla sobre la cabeza mientras los aficionados, eufóricos, coreaban “Merci Moïse, Merci Moïse” en Roland Garros.

Antes de su discurso en la pista, Kouamé se dobló por los calambres y se vació una botella de agua sobre la cabeza.

“Esta victoria es para ustedes. Gracias porque sin ustedes, sinceramente, nunca habría ganado este partido. Ni siquiera se dan cuenta de cuánto me sostuvieron con la manera en que no dejaron de gritar por mí. Cuando me vi 5-3 abajo en el quinto, nunca dejé de creer”, le dijo al público.

Kouamé se medirá ahora con el chileno Alejandro Tabilo y piensa en grande.

“Ganar Roland Garros es, por supuesto, un sueño. Pero ganar los cuatro (grandes) es un sueño, en realidad”, manifestó.

Estrella en ascenso

Kouamé venció a Marin Cilic en sets corridos en la primera ronda el martes, convirtiéndose en el primer hombre nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam.

Cilic ganó el Abierto de Estados Unidos en 2014 y alcanzó las semifinales del Abierto de Francia en 2022. Cilic comentó que le impresionó la capacidad de Kouamé para mantenerse concentrado en los puntos clave de su partido.

Kouamé ha estado trabajando la fortaleza mental con su equipo, que incluye al exjugador Richard Gasquet —tres veces semifinalista de Grand Slam—, quien forma parte de su cuerpo técnico.

“Esto es algo enorme. Es muy importante cuando el nivel es más alto jugar lo mejor que puedas en los puntos importantes. Son los pequeños detalles los que hacen que gane o pierda el partido. Me pone muy contento que (Cilic) diga que soy bastante fuerte, porque he dedicado muchas horas de entrenamiento a ese aspecto”, señaló Kouamé.

Su entrenador, Liam Smith, amplió cómo lo ha ayudado a Kouamé a hacer la transición al circuito profesional.

“Cuando pasas de ser un jugador joven de juveniles o de torneos de menor nivel a escenarios más grandes, se ven muchos errores de novato o de juvenil o lapsos de concentración. Es algo en lo que hemos trabajado mucho durante el último mes más o menos, solo para mejorar la capacidad de mantenerse más disciplinado” explicó Smith.

Kouamé fue en marzo el ganador de partido más joven en la historia del Miami Masters en primera ronda, y recibió un mensaje de felicitación de Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP