Mobley anota 27, Allen 25 y Cavaliers superan 136-111 a Bucks tras 48 puntos en 2º cuarto

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El pívot de los Cavaliers de Cleveland, Evan Mobley (4), anota ante el pívot de los Bucks de Milwaukee, Myles Turner (a la izquierda), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 31 de octubre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Mobley encestó 11 de 16 tiros y Allen acertó 12 de 16 por Cleveland (4-2), que se recuperó después de que el jueves en Atlanta se cortara su racha de tres victorias consecutivas.

Allen y Mario Hezonja capturaron 11 rebotes cada uno. Donovan Mitchell sumó 15 puntos y James Harden aportó 13 puntos y siete asistencias.

Cleveland lanzó para 62% en la primera mitad y fue liderado por los 19 puntos de Allen. Milwaukee tiró para 31% en los dos primeros cuartos.

Los Cavaliers superaron la marca de 100 puntos con 2:22 por jugar en el tercer cuarto.

Kel'el Ware anotó 19 puntos, Tyler Herro tuvo 15 y Kyle Kuzma y los novatos Nate Ament y Brayden Burries aportaron 14 cada uno por Milwaukee.

Jackson Chourio, Cooper Pratt, Dustin May y Antonio Senzatela, de los campeones de la Serie Mundial Milwaukee Brewers, asistieron al partido, junto con el gerente general de los Brewers, Matt Arnold.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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