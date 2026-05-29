MLB suspende y multa al cerrador Abner Uribe por acciones en juego de Milwaukee ante San Luis

El dominicano apeló la suspensión, por lo que estará disponible la noche del viernes cuando los Cerveceros abran una serie de tres juegos en Houston.

La suspensión llega después del comportamiento de Uribe la noche del martes tras un ponche que puso fin a la entrada en una victoria 6-0 sobre los Cardenales.

Uribe retiró a Alec Burleson con un tercer strike cantado con dos outs y corredores en primera y segunda en la octava, la única entrada que lanzó. Luego, Uribe hizo tres gestos al estilo WWE, llevándose las manos a la entrepierna, mientras miraba hacia el dugout de los Cardenales.

Los Cardenales impugnaron la decisión en el campo, que fue cerrada, pero se confirmó por poco al estar en la parte baja de la zona de strike.

El mánager de los Cerveceros Pat Murphy, comentó después del juego que se sintió avergonzado por las payasadas de Uribe y que eran inaceptables.

"Todos aquí me conocen y saben quién soy, y saben que tengo un poco de historia de ser emocional ahí afuera”, explicó Uribe. “Le debo una disculpa a los Cerveceros, le debo una disculpa a mis compañeros de equipo, a mi manager, a todos los instructores del equipo. Entiendo que es inaceptable salir y reaccionar de una manera como ésa”.

Uribe fue suspendido por seis juegos y multado tras una pelea que vació las bancas contra los Rays de Tampa Bay en abril de 2024.

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FUENTE: AP