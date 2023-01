MLB investiga a Clevinger, acusado de agredir a mujer y bebé

Associated Press

Cuba lamenta que sus jugadores de la MLB no puedan ni venir a la isla

“La MLB abrió una investigación tras conocer las acusaciones”, indicó el equipo en un comunicado. “Los Medias Blancas no tenían conocimiento de las acusaciones o de la investigación cuando lo firmaron. Los Medias Blancas no emitirán otro comentario hasta que lleguen a una conclusión en el proceso de investigación de la MLB”.

Sam Levinson, uno de los agentes de Clevinger, no respondió a una petición de comentario.

"Me lanzó una iPad cuando estaba embarazada”, dijo la mujer, quien añadió: “finalmente me fui cuando me estranguló”.