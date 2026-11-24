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Cuando MLB presentó su propuesta de tope, incluyó una disposición utilizada por otras ligas en la que se retendría una parte del salario de un jugador individual y se recuperaría si el porcentaje de ingresos destinado a los jugadores en un año termina superando el porcentaje especificado para la compensación.

La asociación de jugadores se opuso, al señalar que ese mecanismo vaciaría de contenido las disposiciones de garantía de los contratos de los jugadores.

“Durante meses, el liderazgo del sindicato ha atacado la cláusula de depósito en garantía utilizada en otros depo rtes y ha tergiversado el tema como si fuera el fin de los contratos garantizados", dijo Glen Caplin, el portavoz de MLB, en un comunicado.

"MLB dio otro paso hoy al retirar nuestra propuesta de depósito en garantía, eliminando cualquier duda de que todos y cada uno de los contratos garantizados de los jugadores seguirán siendo plenamente garantizados en el nuevo sistema de tope salarial y piso salarial”, agregó.

MLB afirmó que cualquier pago insuficiente o pago en exceso a los jugadores se incorporaría a los cálculos futuros del tope y el piso, y que MLB tendría la capacidad de disponer de hasta dos años para contabilizar un desfase en los ingresos.

“En lugar de retener dinero de los jugadores cada año, la nueva propuesta de MLB es sacar esa misma cantidad de dinero de los bolsillos de los jugadores al año siguiente. Es una forma diferente de lograr el mismo objetivo del tope salarial: reducir y contener los salarios de los jugadores y su libertad de movimiento", expresó el jefe del sindicato, Bruce Meyer, en un comunicado. "Este es otro ejemplo de cómo la propuesta de tope salarial de MLB enfrenta a jugador contra jugador, del pasado, del presente y del futuro”.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP