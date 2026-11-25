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En una demanda de 38 páginas presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, la MLB y las entidades corporativas propietarias de sus 30 equipos demandaron a la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol y a los ocho jugadores del subcomité ejecutivo del sindicato, incluido el lanzador Tarik Skubal, quien ha establecido récords.

“La MLB presenta esta acción para mantener la disputa sobre el próximo convenio colectivo ('CBA') en la mesa de negociación, donde la ley federal dice que debe estar”, señala la demanda. “La MLB tiene un temor razonable e inminente de que el Sindicato intente usar la amenaza de responsabilidad antimonopolio para descarrilar por completo el proceso de negociación colectiva en favor de un litigio antimonopolio”.

El contrato laboral de cinco años expira a las 11:59 de la tarde del 1 de diciembre y se espera que los dueños impongan de inmediato un cierre patronal, lo que sería la décima paralización laboral del deporte desde 1972. Los propietarios han propuesto un tope salarial por primera vez desde 1994, cuando los jugadores frenaron la propuesta con una huelga de 7 meses y medio que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Los dueños solicitaron una sentencia declarativa que determine que un cierre patronal no viola las leyes antimonopolio y no equivale a una restricción irrazonable del comercio. Pidieron un fallo que establezca que los tribunales federales carecen de jurisdicción para ordenar la suspensión de un cierre patronal y una orden para que los jugadores sean definidos como una clase legal, lo que, de concederse, podría bloquear demandas individuales.

“El recurso presentado hoy por la MLB es completamente frívolo”, afirmó el sindicato en un comunicado. “Responderemos de manera adecuada, pero la decisión de la MLB de correr a los tribunales en medio de las negociaciones en lugar de negociar de buena fe es increíblemente decepcionante”.

Entre los abogados que representan a la MLB están el ex procurador general Paul D. Clement y el bufete Keker, Van Nest & Peters, que trabajó en nombre del sindicato en un litigio contra la incautación gubernamental de pruebas antidopaje.

“La presentación de hoy es una medida defensiva destinada simplemente a mantener a las partes en la mesa de negociación para trabajar hacia un nuevo convenio colectivo y una temporada completa de 2027”, dijo el portavoz de la MLB, Glen Caplin, en un comunicado. “Creemos que el sindicato se está preparando para seguir el manual que su nueva dirigencia ha utilizado contra otras ligas deportivas profesionales importantes, fingiendo ‘renunciar’ a su condición en el proceso de negociación de los jugadores”. Caplin se refirió a la descertificación como una “opción nuclear”, reflejando la descripción del jefe sindical Bruce Meyer de la propuesta de tope salarial como una “bomba nuclear”. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP