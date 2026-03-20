MLB 2026: árbitros robot, tricampeonato de Dodgers y amenaza de paro patronal

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles durante un juego de pretemporada, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Han ocurrido muchas cosas en los cuatro meses y medio transcurridos desde que los Dodgers de Los Ángeles voltearon el séptimo juego de la Serie Mundial para vencer a Toronto en 11 innings y convertirse en el primer campeón que repite desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000.

Se produjo el habitual reacomodo de agentes libres, que terminó con Kyle Tucker en los Dodgers, Bo Bichette en los Mets, Alex Bregman en los Cachorros y Pete Alonso en los Orioles.

Venezuela se proclamó por primera vez campeón del Clásico Mundial de béisbol, con récord de asistencia y de televidentes.

Pero por encima de la emoción habitual del día inaugural el miércoles se cierne la posibilidad de que no haya partidos dentro de un año.

Tony Clark se vio obligado a renunciar como jefe del sindicato de jugadores y fue reemplazado por Bruce Meyer, mientras se intensifican las conversaciones sobre una posible propuesta de tope salarial por parte de la gerencia, que el sindicato promete combatir. Es probable que las Grandes Ligas decreten un cierre patronal el 2 de diciembre, dejando 2027 en el limbo.

Paul Skenes y Tarik Skubal, reinantes ganadores del premio Cy Young, integran el subcomité ejecutivo de ocho miembros que dirige la negociación colectiva.

“Necesitamos gente comprometida y que, de algún modo, tenga estatus entre los jugadores y dentro del juego para entrar a las negociaciones y sentirse cómoda yendo de tú a tú con los dueños", dijo Skenes. "No es algo que yo buscara. Algunos muchachos me nominaron para el puesto y eso no es algo a lo que uno diga que no”.

Entran los robots

Tras las pruebas que comenzaron en las ligas menores en 2019, MLB decidió en septiembre pasado utilizar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) en la temporada regular.

Aunque los árbitros humanos cantan cada lanzamiento, cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por partido, conservando la impugnación si tiene éxito, y con la posibilidad de al menos una más en cada entrada extra.

“Quieres corregir las decisiones escandalosamente equivocadas y asegurarte de acertar en un momento importante”, comentó Justin Verlander, tres veces ganador del Cy Young.

El ABS no se utilizará en una serie de dos juegos entre Arizona y San Diego en Ciudad de México el 25 y 26 de abril, en el partido Filadelfia-Minnesota en el Field of Dreams en Dyersville, Iowa, el 13 de agosto, ni en el duelo Atlanta-Milwaukee en Williamsport, Pennsylvania, el 23 de agosto.

Encontrar dónde se televisa un partido es más complicado que nunca.

En Estados Unidos, las transmisiones de temporada regular se reparten entre Fox/FS1, TBS, ESPN, NBC/Peacock, AppleTV y Netflix. Las cadenas de NBC se harán cargo de la serie de comodines, que antes estaba en ABC/ESPN.

Además, MLB producirá y distribuirá las transmisiones locales de 14 equipos tras los problemas financieros de Main Street Sports Group, que opera las estaciones regionales de FanDuel Sports Network.

Cuando los Yankees de Nueva York disputen el partido inaugural de la temporada de MLB ante los Gigantes de San Francisco el miércoles, el juego se verá exclusivamente en Netflix.

Los Dodgers van por el tricampeonato

Tras convertirse en el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde los Yankees de 1998-2000, los Dodgers intentan convertirse apenas en el quinto grupo en ganar tres seguidos, uniéndose a esos Yankees, a los cinco de los Yankees de 1949-53, a los cuatro de los Yankees de 1936-39 y a los tres de los Atléticos de 1972-74.

“Cuando eres un Dodger, la gente quiere derribarnos. Quieren ganarnos. Es un Juego 7", indicó Dave Roberts, el mánager de los Dodgers, a dirigirse a sus jugadores en los entrenamientos de primavera. "Así que creo que tenemos que mirar hacia adelante y decir que esto va a ser más difícil que nunca y que tenemos que trabajar aún más duro. Y entonces, lo que pido como equipo, como organización, es que nos exijamos todavía más. Ya tenemos el talento. No hay más talento en un camerino de Grandes Ligas que en este vestuario”.

Tras su cuarto premio de Jugador Más Valioso (MVP) unánime, se espera que Shohei Ohtani sea un jugador de dos vías durante una temporada completa. Regresó al montículo el 16 de junio pasado tras su segunda cirugía mayor en el codo el 19 de septiembre de 2023.

De vuelta al Trop

Tampa Bay regresa al Tropicana Field en St. Petersburg después de una temporada en la que disputó sus partidos como local al otro lado de la bahía, en Steinbrenner Field, la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees.

Los daños en el Trop causados por el huracán Milton en octubre de 2024 han sido reparados. Los Rays tuvieron marca de 41-40 en el Steinbrenner Field el año pasado, su porcentaje de victorias en casa más bajo desde 2016. Atrajeron a 786.750 aficionados para un promedio de 9.713, con 61 juegos con entradas agotadas.

“Hay una emoción genuina, auténtica, por volver al Trop. Hemos jugado bien en el Trop. Hemos tenido mucho éxito en el Trop", señaló el mánager Kevin Cash. Y creo que estamos volviendo a algo que probablemente será un poco más nuevo, un poco mejor de lo que quizá era cuando lo dejamos, porque tuvieron que hacer muchas reparaciones”.

Atentos a los hitos

Cuatro jugadores podrían alcanzar 400 jonrones de por vida este año.

Manny Machado inicia la temporada con 369, seguido por Freddie Freeman con 368, Aaron Judge con 367 y Bryce Harper con 363.

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FUENTE: AP