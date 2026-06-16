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Mitchell y Turang conectan jonrones y Milwaukee vence 2-1 a Cleveland

MILWAUKEE (AP) — Garrett Mitchell conectó un jonrón solitario en la séptima entrada para impulsar la noche del martes a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria por 2-1 sobre los Guardianes de Cleveland.

Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el martes 16 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el martes 16 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Después de que los Guardianes empataran 1-1 en la séptima, Hunter Gaddis (1-2) entró como relevista y Mitchell abrió la parte baja del inning con su quinto jonrón, al enviar un lanzamiento de 2-1 a 440 pies por el jardín central.

Tras quedar limitados a tres hits durante seis entradas sin anotación, los Guardianws empataron con una carrera ante Aaron Ashby (10-0). Stuart Fairchild recibió base por bolas con un out, avanzó con un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de dos outs del venezolano Gabriel Arias.

El dominicano Abner Uribe lanzó una octava entrada sin carreras, dejando a un corredor varado en tercera, y Trevor Megill completó el juego combinado de cuatro hits con una novena perfecta para su noveno salvamento en 11 oportunidades.

El abridor de los Brewers, Robert Gasser permitió dos hits en 5 2/3 entradas sin anotación, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

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FUENTE: AP

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