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Mitchell anota 26 y Cavaliers remontan para vencer a Timberwolves 127-125 en prórroga

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 26 puntos, incluidos cinco en la prórroga, y los Cavaliers de Cleveland derrotaron el lunes 127-125 a los Timberwolves de Minnesota pese a los 47 puntos de Anthony Edwards.

El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell salta hacia la canasta frente a Rudy Gobert y Jaden McDaniels de los Timberwolves de Minnesota el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki.
El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell salta hacia la canasta frente a Rudy Gobert y Jaden McDaniels de los Timberwolves de Minnesota el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki. AP

James Harden sumó 19 unidades, incluidos dos tiros libres con 13 segundos por jugar, y Evan Mobley aportó 18 para los Cavaliers, que han ganado sus últimos cuatro partidos en casa contra los Timberwolves.

Meleek Thomas, quien fue la 34ma selección del Draft de la NBA de junio, anotó 16 puntos en su debut en la NBA.

Es la séptima vez en la carrera de cinco años de Edwards que registra al menos 47 tantos en un partido. Es la mayor cantidad que ha anotado contra Cleveland.

Edwards acertó 19 de 33 tiros de campo, pero solo 5 de 15 en triples. Jaden McDaniels terminó con 14 puntos antes de salir por faltas. Terrence Shannon Jr. anotó 14 desde la banca.

Hubo 15 cambios de liderazgo y cinco empates en los últimos 21 minutos y medio.

Edwards encestó un triple para empatar el juego a 121 antes de que Mitchell metiera un tiro en suspensión en retroceso desde 19 pies con 48 segundos restantes para darle a los Cavaliers la ventaja definitiva.

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