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Misiorowski brilla y Yelich pega jonrón en triunfo 5-1 de Cerveceros sobre Cardenales

MILWAUKEE (AP) — Jacob Misiorowski igualó un máximo de su carrera con 12 ponches y llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, mientras los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 5-1 a los Cardenales de San Luis el lunes.

Jacob Misiorowski, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, trabaja durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el lunes 25 de mayo de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf)
Jacob Misiorowski, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, trabaja durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el lunes 25 de mayo de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Christian Yelich conectó un jonrón de dos carreras y Andrew Vaughn se fue de 4-3, para que los Cerveceros ampliaran a 2,5 juegos su ventaja en la División Central de la Liga Nacional sobre San Luis.

Misiorowski (5-2) realizó 57 lanzamientos de al menos 100 mph, la mayor cantidad en un solo juego desde que comenzó el registro en 2008. El récord anterior en un solo juego era de 47, de Hunter Greene, de Cincinnati, contra San Luis el 17 de septiembre de 2022.

Alcanzó una velocidad máxima de 103,4 mph, mientras permitió una carrera, dos imparables y una base por bolas en siete entradas. Su efectividad mejoró a 1,83.

Misiorowski abrió el juego otorgando base por bolas a JJ Wetherholt, pero los Cardenales no volvieron a poner a otro corredor en base hasta que el venezolano Pedro Pagés conectó un sencillo flojo para abrir la sexta. San Luis anotó una carrera más tarde en la sexta para cortar la racha de Misiorowski de entradas consecutivas sin permitir carrera en 29 y un tercio.

El mexicano Teddy Higuera posee el récord de los Cerveceros con 32 entradas consecutivas sin permitir carrera en 1987.

Milwaukee tomó la ventaja de manera definitiva al anotar tres carreras en la primera entrada ante Matthew Liberatore, quien llegó a la jornada con una efectividad de 1,26 en cuatro aperturas de por vida contra los Cerveceros.

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