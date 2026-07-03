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Misión espacial busca salvar telescopio de la NASA que podría caer a la Tierra

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una nave espacial de tres brazos despegó hacia la órbita el viernes para rescatar un telescopio de la NASA que está perdiendo altitud rápidamente y corre peligro de caer a la Tierra.

Northrop Grumman lanzó la nave Link de Katalyst Space Technologies desde las Islas Marshall, en el Pacífico. El cohete Pegasus despegó desde la panza de un avión modificado, poniendo a Link en ruta para alcanzar y capturar el Observatorio Swift de la NASA en aproximadamente un mes.

El Observatorio Swift, lanzado en 2004, está descendiendo más rápido que nunca debido a recientes tormentas solares. La NASA pagó 30 millones de dólares a Katalyst para capturar el telescopio y elevar su órbita para que pueda seguir rastreando algunas de las mayores explosiones del universo, como los estallidos de rayos gamma y estrellas que explotan.

Si todo sale bien, Swift podría volver a escanear el cosmos para septiembre. Las observaciones están actualmente en pausa para preservar la órbita del telescopio el mayor tiempo posible.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA podría ser candidato a una operación de salvamento similar dentro de unos años. También está perdiendo altitud debido al aumento del arrastre atmosférico provocado por las erupciones del sol.

Swift, de 1,6 toneladas actualmente está orbitando a 360 kilómetros (224 millas) sobre la Tierra. Katalyst pretende elevar el telescopio 240 kilómetros (150 millas) de vuelta a donde todo comenzó. Los propulsores de Link se activarán para impulsar a Swift lentamente, de modo que no haya sacudidas fuertes.

Katalyst armó la misión en apenas nueve meses. La NASA insistió en hacerlo a contrarreloj porque el telescopio estará demasiado bajo como para recuperarlo para el otoño. Sin un impulso, se prevé que se precipite hacia su final en octubre.

El mal tiempo y problemas técnicos provocaron una serie de retrasos de última hora en el lanzamiento.

“Esta es una misión de alto riesgo y alta recompensa”, aseguró el director general de Katalyst Space, Ghonhee Lee, antes del despegue. “El mayor peligro siempre fue que no lanzáramos nada y dejáramos que Swift se quemara en la atmósfera. Así que siempre intentábamos evitar ese riesgo, y nuestro equipo lo ha logrado”.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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