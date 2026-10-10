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Mirra Andreeva enfrentará a la favorita local Zheng Qinwen en la final del Abierto de China

BEIJING (AP) — La adolescente rusa Mirra Andreeva se enfrentará a la favorita local Zheng Qinwen en la final del Abierto de China después de que ambas jugadoras ganaran sus respectivos partidos de semifinales el sábado.

La rusa Mirra Andreeva regresa la bola de la checa Nikola Bartunkova en las semifinal del Abierto de China el sábado 10 de octubre del 2026.. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
La rusa Mirra Andreeva regresa la bola de la checa Nikola Bartunkova en las semifinal del Abierto de China el sábado 10 de octubre del 2026.. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Zheng venció a Elise Mertens 7-5, 6-2 y deleitó a los aficionados locales al convertirse en la primera finalista china del torneo, que se remonta a 2004.

Zheng, de 24 años, ganó ocho de los últimos 10 juegos ante Mertens para alcanzar su segunda final WTA 1.000 de su carrera.

Más temprano, Andreeva, campeona del Abierto de Francia, consiguió su victoria número 50 de la temporada al derrotar a Nikola Bartunkova 6-2, 6-2.

Andreeva, quinta del ranking, está lista para subir dos puestos en la clasificación de la próxima semana. Sus 50 triunfos en partidos la dejan empatada con Jessica Pegula como la mayor cantidad en el circuito, según la WTA.

Andreeva, de 19 años, había derrotado a Bartunkova —una checa de 20 años ubicada en el puesto 34— en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en su único otro enfrentamiento.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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