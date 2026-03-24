Minnesota demanda al gobierno de Trump, exige acceso a pruebas sobre tiroteos de agentes migratorios

La fiscal del condado Hennepin Mary Moriarty en conferencia de prensa en Minneapolis, el 14 de agosto del 2025. (Renée Jones Schneider/Star Tribune via AP) AP

La demanda sostiene que el gobierno federal incumplió su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue de fuerzas federales en Minneapolis, y busca una orden judicial que obliga al gobierno cumpla lo requerido.

“Estamos dispuestos a luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está desesperado por evitar”, declaró a periodistas la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

La administración envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional consideró un éxito su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente criticada por los líderes de Minnesota y planteó interrogantes sobre la conducta de los agentes.

La demanda indica que el gobierno federal no puede “retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales que afecten a sus ciudadanos, dentro de sus fronteras”.

Moriarty manifestó el martes que el gobierno federal “ha adoptado una política de retener categóricamente las pruebas”, y calificó la práctica de inédita y alarmante. Señaló que la demanda se presentó después de exigencias formales de entrega de pruebas, luego de que el gobierno federal impidiera que los investigadores de Minnesota accedieran a evidencias relacionadas con los tiroteos.

Además de los casos de Pretti y Good, la demanda exige acceso a pruebas en el caso de Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido en el muslo derecho por un agente federal en enero.

Funcionarios federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a otro hombre de golpear a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el palo de una escoba y una pala para nieve. Pero fiscales federales retiraron posteriormente todos los cargos contra los hombres y las autoridades abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre el tiroteo.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia dijo en enero que estaba abriendo una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, pero ha señalado que no se justificaba una pesquisa federal similar en la muerte de Good. La decisión en el caso de Good marcó un giro brusco respecto de administraciones anteriores, que actuaban con rapidez para investigar tiroteos de civiles por parte de agentes del orden ante posibles violaciones de sus derechos civiles.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche ha dicho que la División de Derechos Civiles del departamento no investiga todos los tiroteos en los que participan agentes del orden y que deben existir circunstancias y hechos que “justifiquen una investigación”.

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Fingerhut reportó desde Des Moines, Iowa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP