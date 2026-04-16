Minibús taxi se incendia en Zimbabue, dejando unos 18 muertos

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El portavoz policial Paul Nyathi manifestó que las autoridades aún intentaban verificar el número exacto de víctimas, pero que era “aproximadamente 18”.

La policía indicó en un comunicado aparte que el vehículo “estalló en llamas” en una autopista cerca de Bulawayo, la segunda ciudad más grande, en el suroeste del país. No informaron la causa del incendio.

Los minibuses taxi son un medio popular de transporte público en la nación africana y a menudo llevan más de la capacidad recomendada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP