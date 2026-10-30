Militarizan ciudad fronteriza de Colombia golpeada por la violencia

En las calles de esa ciudad al noreste del país fueron desplegados soldados de fuerzas especiales urbanas con armas largas que acompañaban a la policía en los puestos de control de tránsito, mientras la Fuerza Aérea hacía labores de vigilancia aérea, aseguró en X el comandante del Ejército, mayor general José Soto Sánchez.

La alcaldía de Cúcuta indicó en un comunicado que el despliegue será reforzado en los próximos días con la llegada de 324 militares y 150 policías adicionales.

El conservador De la Espriella ordenó la víspera la militarización inmediata y temporal de Cúcuta mientras se “estabiliza” el orden público de la ciudad, que esta semana registró al menos dos hechos violentos.

El lunes falleció Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, tras ser atacado con arma de fuego en una estación de servicio. El móvil y los responsables del asesinato, que conmocionó a la ciudad, son aún investigados por las autoridades.

Apenas un día después al menos cuatro policías resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que comunica con el municipio de Ureña, en Venezuela.

Las autoridades sospechan que el ataque fue perpetrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa del país, que no ha reivindicado el ataque.

Violencia incubada de tiempo atrás

Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, es apetecida por grupos criminales que aprovechan sus múltiples pasos ilegales en la frontera con Venezuela para traficar artículos de contrabando, drogas y migrantes.

La ciudad y su área metropolitana colindan con la convulsa región de Catatumbo, donde hay una constante confrontación armada en la zona rural entre al menos dos actores violentos: el ELN y un bando enemigo de las disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron a un proceso de paz firmado con el Estado en 2016.

La confrontación entre el ELN y la disidencia inició en enero de 2025 por el control del territorio estratégico donde hay cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— generando una ola de violencia que dejó más de un centenar de muertos y el desplazamiento de más de 56.000 personas, el mayor registrado en un mismo evento en los últimos años.

Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz que estudia el conflicto armado colombiano, explicó a The Associated Press que han notado que en los últimos meses se ha trasladado a Cúcuta la dinámica del conflicto que se vive en Catatumbo.

Arias indicó que ambos grupos ilegales usan la “tercerización criminal” de cerca de 20 bandas que delinquen en el área metropolitana de Cúcuta para atacarse.

Venezuela, clave en la recuperación del control

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, pidió el viernes que Venezuela sea incluida en el Escudo de las Américas, una alianza de países liderada por Estados Unidos que busca combatir conjuntamente el narcotráfico, para “fortalecer la colaboración entre países y evitar que las estructuras criminales encuentren refugio al otro lado de la frontera”.

Para De la Espriella, la militarización también obedece a los retos que implica que Cúcuta sea una ciudad fronteriza donde tienen que “garantizar la seguridad y la soberanía”. Sin embargo, el mandatario no mencionó una coordinación con Venezuela.

Arias aseguró que, tras el operativo en el que Estados Unidos depuso en enero a Nicolás Maduro y lo capturó para judicializarlo, se esperaban mayores controles en la frontera venezolana. Sin embargo, eso no sucedió y “esas bandas que operan del lado colombiano y del lado venezolano, encontraron un espacio u oportunidad para principalmente garantizar la continuidad de sus negocios ilegales”.

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Suárez reportó desde Bogotá.

FUENTE: AP