Militares y autoridades de Nigeria reportan al menos 26 muertos en 3 ataques del fin de semana

El sábado murieron al menos 17 personas cuando hombres armados atacaron la población de Mbalom, en el área de Gwer West, en el estado de Benue, en el centro-norte de Nigeria.

El gobernador del estado de Benue, Hyacinth Alia, confirmó los ataques el domingo, pero no precisó cuántas personas murieron en el ataque. Vecinos del lugar dieron la cifra de 17.

Esa clase de ataques forma parte de un prolongado ciclo de violencia en el centro-norte de Nigeria, donde las disputas por la tierra y el pastoreo entre pastores fulani, en su mayoría musulmanes, y comunidades agrícolas, en gran parte cristianas, con frecuencia escalan hasta convertirse en enfrentamientos mortales. También operan bandas criminales.

Tarhana Samson, residente de la población, describió los ataques como “devastadores”. “Se acerca la temporada de lluvias, y es cuando la gente se prepara para ir a sus granjas. ¿Cómo lo hacen ahora?”, dijo Samson.

En un ataque separado ocurrido la madrugada del sábado contra una sede policial en el estado de Borno, en el noreste del país, cuatro agentes murieron tras un prolongado tiroteo con un grupo afiliado al Estado Islámico, según el oficial de relaciones públicas de la policía de Borno, Kenneth Daso.

En otro suceso, hombres armados mataron a cinco personas el domingo durante un servicio religioso de Pascua en la aldea de Ariko, en el estado de Kaduna, según el ejército.

Se desconoce la identidad de los atacantes. El ejército indicó que los agresores se vieron obligados a abandonar el secuestro de 31 rehenes después de que las tropas respondieran a una llamada de auxilio.

“Lamentablemente, también se recuperaron en el lugar los restos de cinco víctimas que ya habían sido asesinadas por los terroristas”, indicó el ejército. “Se cree que los terroristas que huyeron sufrieron bajas significativas, como lo evidencian los rastros de sangre a lo largo de sus rutas de escape”.

Kaduna ha seguido registrando ataques contra iglesias y secuestros frecuentes. En enero, más de 150 fieles fueron secuestrados en Kurmin Wali, una aldea en el área de Kajuru, en Kaduna, a unos 60 kilómetros del ataque del domingo.

Ataques similares contra iglesias han provocado acusaciones de persecución de cristianos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de algunos legisladores estadounidenses, algo que el gobierno nigeriano ha rechazado. El gobierno de Estados Unidos lanzó ataques militares en Sokoto el 25 de diciembre, presuntamente dirigidos contra una rama del grupo Estado Islámico en la región.

El gobierno nigeriano ha rechazado la descripción de las crecientes crisis de seguridad del país como un “genocidio cristiano”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP