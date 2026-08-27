Militar ruso muere en coche bomba en San Petersburgo

El hombre murió y su esposa resultó herida cuando su automóvil explotó en el suburbio de Pushkinsky, en las afueras de San Petersburgo, informó la delegación local del Comité de Investigación de la ciudad. No identificó al hombre ni precisó su rango.

Es el incidente más reciente de una serie de explosiones en territorio ruso, muchas de ellas dirigidas contra personas involucradas con la guerra. Moscú culpa a Kiev de algunas de las explosiones.

Más recientemente, el director de una fábrica que suministra drones al ejército ruso resultó gravemente herido y su chofer murió cuando su automóvil explotó el 5 de agosto, a las afueras de Ekaterimburgo, a 1.400 kilómetros (unos 870 millas) al este de Moscú.

Los investigadores no dijeron a quién creían responsable del ataque, y ningún grupo se ha atribuido la autoría.

Días antes, una bomba detonó en un lujoso restaurante italiano en Moscú y mató al menos a cinco personas, incluido el autor del atentado, informó la prensa estatal rusa, citando a funcionarios locales.

La embajada de Rusia en Roma culpó de la explosión a Ucrania y la describió como un intento de intimidar a la comunidad italiana en Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia volvió a publicar el comunicado de la embajada sin comentarios, y las agencias de seguridad rusas no han identificado a ningún sospechoso. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó el atentado como un “brutal acto terrorista”, pero no indicó quién fue el responsable.

A principios de este año, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que las autoridades reforzarían la seguridad en torno a altos mandos militares y funcionarios del gobierno tras una serie de intentos de asesinato en ciudades rusas en lo que va de la guerra.

Kiev se ha adjudicado algunos ataques en territorio ruso. El servicio de seguridad SBU de Ucrania afirmó en diciembre de 2024 que organizó la muerte del teniente general Igor Kirillov, quien encabezaba las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército ruso.

Kirillov murió por una bomba oculta en un patinete frente a su edificio de apartamentos en Moscú, un día después de que el SBU presentó cargos penales en su contra.

En otros casos destacados, Ucrania ha negado su participación, como en la muerte de Darya Dugina, hija del influyente pensador nacionalista Alexander Dugin.

Dugina, una comentarista de 29 años de un canal de televisión ruso de corte nacionalista, murió cuando un artefacto explosivo controlado a distancia, colocado en su camioneta SUV, estalló la noche del sábado mientras conducía en las afueras de Moscú, destrozó el vehículo y la mató en el acto, informaron las autoridades.

Se cree que el objetivo era su padre, un filósofo, escritor y teórico político que apoya la decisión del presidente ruso Vladímir Putin de enviar tropas a Ucrania. Medios rusos citaron a testigos que afirmaron que la camioneta pertenecía a Dugin y que él decidió a última hora viajar en otro vehículo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP