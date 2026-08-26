Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Dos personas fueron arrestadas en Miami-Dade acusadas de saquear la residencia de Coral Gables de una pareja que acababa de morir en un accidente de helicóptero en Kenia , un caso que tomó un giro todavía más impactante cuando detectives recuperaron bienes robados, vehículos y obras de arte, incluida una escultura valorada en más de 500.000 dólares .

Los sospechosos fueron identificados como Geybert Alexander García, de 40 años, y Melany Perdomo, de 24 , quienes fueron detenidos el martes y enfrentan cargos que incluyen robo en una vivienda desocupada, hurto mayor y hurto mayor de un vehículo, según los reportes de arresto.

El presunto saqueo ocurrió pocos días después del accidente aéreo del 19 de agosto en Kenia , que dejó varias víctimas con vínculos con el sur de Florida.

Según los documentos policiales, el robo habría ocurrido entre el 20 y el 22 de agosto , prácticamente inmediatamente después de conocerse el fallecimiento de la pareja.

Fue una empleada doméstica quien descubrió la situación y reportó el robo el 23 de agosto .

Los informes no identifican por nombre a los propietarios, pero hacen referencia al accidente de Kenia y señalan que ambos habían “muerto trágicamente en un accidente fatal imprevisto mientras se encontraban fuera de la residencia”.

Cuando se inspeccionó la vivienda, las autoridades encontraron señales de un saqueo considerable.

Joyas, documentos, electrónicos y obras de arte

La lista de objetos presuntamente sustraídos era extensa.

Según los reportes, desaparecieron documentos personales y empresariales, joyas, dispositivos electrónicos y diferentes obras de arte.

Los sospechosos también habrían sustraído dos vehículos de alta gama pertenecientes a las víctimas:

un Range Rover y un Porsche Taycan.

La investigación comenzó entonces a seguir el rastro de algunos de los dispositivos robados.

Una MacBook condujo a los detectives hasta Hialeah

Uno de los elementos fundamentales para localizar a los sospechosos fue una MacBook de Apple perteneciente a una de las víctimas.

Los investigadores consiguieron rastrear el dispositivo hasta una dirección en Hialeah.

La llave de repuesto del Range Rover también fue localizada en esa misma dirección, según los documentos del caso.

Con esos elementos, los detectives obtuvieron una orden de registro y acudieron a la vivienda.

Uno de los acusados habría intentado esconderse en un clóset

Cuando los agentes ejecutaron la orden de registro, García presuntamente intentó evitar ser localizado.

Según el reporte policial, el hombre fue encontrado escondido dentro del clóset de una habitación.

Perdomo se encontraba en una habitación del piso superior.

Ambos fueron detenidos.

Durante el registro, los investigadores recuperaron numerosos objetos que, según la acusación, pertenecían a la pareja fallecida.

Recuperan una escultura valorada en más de $500.000

Entre los bienes localizados había documentos pertenecientes a las víctimas y la llave del Range Rover.

Pero uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la recuperación de varias obras de arte de alto valor.

Una de las esculturas encontradas tendría un precio superior a los 500.000 dólares, según los reportes de arresto.

El elevado valor de los bienes sustraídos podría adquirir importancia a medida que avance el proceso penal.

Fiscalía menciona antecedentes de García

García y Perdomo fueron trasladados a la cárcel y comparecieron el miércoles ante la jueza Mindy Glazer para abordar su situación judicial.

Durante la audiencia, un fiscal hizo referencia al historial criminal de García.

“El acusado tiene condenas previas por delitos graves relacionados con robos en viviendas, lavado de dinero y tráfico de propiedad robada”, sostuvo.

El fiscal planteó además una de las principales preguntas que deberán responder los investigadores: si la casa fue seleccionada deliberadamente después de que se hiciera pública la muerte de sus propietarios.

“No sé si esta vivienda fue específicamente seleccionada porque entiendo que se informó en los medios que las víctimas habían fallecido”, señaló.

La defensa presenta un sorprendente documento

La audiencia tuvo otro giro cuando el abogado de García presentó un documento notarizado que, según sostuvo, habría sido emitido por una de las víctimas.

El documento supuestamente otorgaba a García autorización para acceder a la residencia y utilizar los vehículos.

La afirmación despertó inmediatamente el escepticismo de la jueza.

“¿De verdad? ¿Antes de irse de vacaciones decidieron darle al señor García autorización para usar sus vehículos, al señor García, que tiene antecedentes penales?”, cuestionó Glazer.

El abogado respondió que únicamente podía basarse en la información proporcionada por la familia de su cliente.

La jueza replicó:

“Yo no le daría demasiado peso a eso”.

La defensa dice que el documento fue notarizado por una amiga de la víctima

El abogado añadió que, según la información que había recibido, la persona que notarizó el documento sería amiga de una de las víctimas.

La autenticidad, alcance y circunstancias de ese documento deberán ser examinados dentro del proceso.

Su presentación constituye por ahora un argumento de la defensa y no una determinación judicial de que García estuviera autorizado a entrar en la vivienda o tomar posesión de los bienes.

La jueza: “Es bastante grave”

La audiencia fue reprogramada para permitir que el tribunal analizara la existencia de causa probable.

Cuando la defensa intentó abordar la posibilidad de una fianza, Glazer indicó que primero quería escuchar a los agentes involucrados en la investigación.

La magistrada calificó además las acusaciones como particularmente serias.

“Es bastante grave entrar a robar en la casa de unas víctimas que acababan de fallecer”, afirmó.

El tribunal deberá determinar qué cargos cuentan con causa probable antes de resolver otras cuestiones procesales.

Un robo ocurrido en medio de una tragedia familiar

El caso resulta especialmente impactante por el momento en que presuntamente ocurrió.

Los propietarios acababan de fallecer inesperadamente en un accidente aéreo ocurrido a miles de kilómetros de Miami cuando su vivienda de Coral Gables habría sido saqueada.

Entre los objetos desaparecidos se encontraban bienes personales, documentos, vehículos y piezas de arte.

Ahora los investigadores deberán determinar también cómo los sospechosos supuestamente supieron que la residencia estaba desocupada y si la muerte de sus propietarios influyó en la selección de la vivienda.

García y Perdomo enfrentan acusaciones penales, pero conservan la presunción de inocencia mientras no exista una condena judicial.