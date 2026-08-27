Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recurrió al inicio del curso escolar 2026-2027 como argumento para responder a quienes advierten sobre un posible colapso del país, en momentos en que el sistema educativo enfrenta escasez de docentes, falta de uniformes, apagones prolongados y dificultades para garantizar alimentos a los estudiantes .

En una publicación difundida en Facebook, Díaz-Canel destacó que más de 1,5 millones de niños y adolescentes regresarán a las aulas el próximo 1 de septiembre y presentó el comienzo del curso como una muestra de continuidad de las políticas sociales del Gobierno.

“Juntos defendemos las conquistas sociales de la Revolución cubana”, concluye el video compartido por el mandatario.

El mensaje aparece apenas días después de que Díaz-Canel afirmara en una entrevista con el diario brasileño Folha de S.Paulo que Cuba “no está al borde de un colapso” , aunque reconoció que atraviesa “uno de los momentos más difíciles” de las últimas décadas.

La publicación presidencial no se limita a anunciar el inicio del año académico.

El mensaje fue presentado como una respuesta directa a quienes describen el deterioro económico y social de Cuba en términos de colapso.

El Gobierno busca mostrar la reapertura de las escuelas como prueba de que las instituciones fundamentales del país continúan funcionando pese a la crisis.

La narrativa fue reforzada por dirigentes provinciales del Partido Comunista.

Dirigente del PCC: comenzar las clases es “un golpe al imperialismo”

Uno de los mensajes que más polémica provocó fue el de Walter Simón Noris, primer secretario del Partido Comunista en Camagüey.

“Nadie se imagina en el orden político el golpe que le estamos dando al imperialismo comenzando las clases este 1ro de septiembre”, afirmó.

La declaración generó numerosas críticas y burlas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el comienzo de un curso escolar pudiera presentarse como una victoria geopolítica en medio de las carencias que enfrentan estudiantes y profesores.

Cuba comienza el curso con un déficit de 24.000 maestros

Una de las principales dificultades es la falta de personal docente.

El sistema educativo tendría un déficit de al menos 24.000 profesores, equivalente aproximadamente al 12,5 % de las plazas necesarias.

La situación resulta especialmente compleja en provincias como Camagüey y Matanzas, donde las vacantes superan las 2.000 en cada territorio.

La falta de docentes obliga tradicionalmente a recurrir a alternativas como maestros contratados, reorganización de grupos y sobrecarga de profesores activos.

Una maestra denunció meses sin cobrar

La crisis salarial también ha entrado en el debate.

Una profesora de Urbano Noris, Holguín, denunció públicamente que los trabajadores llevaban meses esperando pagos.

“Desde el mes de mayo no nos pagan”, afirmó en una denuncia dirigida al Gobierno.

Las dificultades económicas que enfrentan los docentes se suman a una prolongada pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y al aumento del costo de productos básicos.

Solo uno de cada cinco estudiantes recibiría uniforme nuevo

La escasez también afecta los uniformes escolares.

La demanda nacional ronda los 3,6 millones de prendas, mientras la producción disponible se encuentra alrededor de 2,3 millones.

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, reconoció además que apenas el 20 % de la matrícula recibiría uniformes nuevos al comenzar el curso.

La insuficiencia obliga a numerosas familias a reutilizar prendas de años anteriores, repararlas o buscarlas en mercados informales.

Casi la mitad de los niños no recibe comida o merienda en la escuela

El acceso a la alimentación representa otro de los desafíos.

Según los datos citados del Programa Mundial de Alimentos, el 48,5 % de los niños cubanos de entre seis y 11 años no recibiría comida ni merienda en sus centros escolares.

El problema adquiere mayor dimensión en un país afectado por escasez de alimentos, inflación y dificultades familiares para garantizar desayunos y meriendas diariamente.

Para muchos hogares, la alimentación escolar constituye un elemento fundamental de la rutina educativa.

Los apagones también llegan a las aulas

La crisis energética condicionará igualmente el comienzo del curso.

En numerosas localidades del país se han registrado apagones que superan las 20 horas diarias, afectando el descanso nocturno de los estudiantes y el funcionamiento de las escuelas.

Sin electricidad, las aulas enfrentan dificultades para utilizar ventiladores, iluminación, equipos informáticos y sistemas de bombeo de agua.

Un usuario resumió el malestar en redes sociales con una pregunta:

“¿Con qué corriente, con qué uniforme, con qué agua, con qué merienda?”.

Madres amenazan con no enviar a sus hijos a clases

La combinación de carencias ha provocado que algunas familias anuncien públicamente que no enviarán a sus hijos a las escuelas si no existen condiciones mínimas.

En grupos de Facebook, varias madres cubanas han expresado preocupación por la alimentación, los apagones, el agua y las condiciones de los centros.

“Si no hay una buena calidad para mis hijos no van a la escuela. No van y punto”, escribió una madre identificada como Roxana San Gil.

Estas declaraciones reflejan el nivel de tensión con el que numerosas familias enfrentan el regreso a las aulas.

Educación promete un curso “digno y sostenible”

Pese a las dificultades, la ministra Trujillo Barreto aseguró durante recorridos por distintas provincias que el Gobierno trabaja para garantizar un curso “digno y sostenible”.

Sin embargo, las autoridades reconocen que las modalidades deberán adaptarse a la situación específica de cada territorio.

Las soluciones podrían incluir modificaciones de horarios, reorganización de profesores y estrategias diferenciadas según la disponibilidad de electricidad, transporte y recursos.

Universidades recurrirán a clases semipresenciales y a distancia

La enseñanza superior tampoco comenzará bajo condiciones normales.

Las universidades utilizarán modalidades semipresenciales o a distancia, dejando las clases presenciales sujetas a las posibilidades reales de cada centro.

La decisión refleja los problemas de transporte, combustible y energía que afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

El curso anterior terminó antes de tiempo

El sistema educativo ya había sufrido importantes alteraciones durante el año académico anterior.

El curso 2025-2026 tuvo que cerrarse anticipadamente entre el 15 y el 30 de junio, dependiendo del territorio, debido a la crisis energética y la escasez de combustible.

En mayo también fueron suspendidos los exámenes nacionales de ingreso a la universidad.

En lugar de las pruebas tradicionales, las autoridades utilizaron el índice académico acumulado por los estudiantes durante el preuniversitario porque, según explicaron entonces, no podían garantizar las condiciones mínimas necesarias para realizar los exámenes.

El regreso a clases como símbolo frente a la crisis

Díaz-Canel intenta convertir ahora el inicio del nuevo curso en una demostración de que el país continúa funcionando.

La cifra de más de 1,5 millones de estudiantes regresando a las aulas es presentada por el Gobierno como una prueba de resistencia institucional.

Sin embargo, el comienzo del año escolar estará marcado por problemas que afectan directamente la experiencia cotidiana de profesores, alumnos y familias: 24.000 maestros faltantes, uniformes insuficientes, dificultades alimentarias y apagones prolongados.

Por ello, mientras el Gobierno utiliza el regreso a las aulas para rechazar la idea de un colapso, las condiciones concretas en las que comenzará el curso vuelven a poner bajo presión uno de los sectores que históricamente La Habana ha presentado como una de las principales conquistas de su sistema político.