americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Militão se opera del isquiotibial y se perderá el Mundial con Brasil

MADRID (AP) — Éder Militão, defensor de Brasil y del Real Madrid, se sometió a una cirugía el martes para corregir un problema en el tendón de la corva que le impedirá jugar el Mundial.

Eder Militao del Real Madrid en acción ante Youssef Enríquez del Alavés en encuentro de La Liga el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
Eder Militao del Real Madrid en acción ante Youssef Enríquez del Alavés en encuentro de La Liga el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

El proceso de recuperación para este tipo de cirugías es de unos meses, según reportaron medios españoles. El debut de Brasil en el Mundial el 14 de junio, en menos de siete semanas.

Militão se lesionó la semana pasada en la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Alavés en La Liga.

El Madrid informó que el defensa central se sometió con éxito a una cirugía “de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Y añadió que Militão “comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, sin ofrecer un calendario para el regreso del jugador.

El internacional brasileño de 28 años, ha estado lastrado por las lesiones a lo largo de su carrera, incluidos problemas graves de rodilla.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter