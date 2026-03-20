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Miles reciben orden de evacuar por inundaciones en Hawai

HONOLULU (AP) — Miles de residentes en localidades al norte de Honolulu recibieron el viernes órdenes de evacuar debido intensas inundaciones, mientras subían las aguas detrás de una presa de 120 años.

Imagen satelital entregada por la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que muestra las nubes sobre Hawai el 20 de marzo de 2026. (NOAA via AP)
Imagen satelital entregada por la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que muestra las nubes sobre Hawai el 20 de marzo de 2026. (NOAA via AP) AP

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la célebre Costa Norte de Oahu, donde el aumento de las aguas dañó algunas viviendas y vehículos. Las autoridades de Honolulu emitieron una orden de evacuación de “SALGA AHORA” a las 5:35 de la mañana del viernes para Waialua y Haleiwa: “Inundaciones extremadamente peligrosas y la presa de Wahiawa está alta”.

Las autoridades han estado vigilando los niveles de la presa desde que una tormenta provocó inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas la semana pasada. Tras lo peor, se pronosticó que una tormenta similar pero más débil traería más lluvia durante este fin de semana.

El gobernador de Hawai Josh Green señaló en redes sociales que se activó a la Guardia Nacional para responder a las inundaciones.

“La tormenta, por supuesto, es muy severa en este momento, particularmente en la parte norte de Oahu”, declaró Green manifestó describiendo aguas a la altura del pecho. “Va a ser un día muy incierto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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