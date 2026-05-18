americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Miles de personas reciben orden de evacuación por incendio en el sur de California

SIMI VALLEY, California, EE.UU. (AP) — Miles de personas recibieron el lunes la orden de evacuar, mientras un incendio forestal avivado por el viento amenazaba viviendas suburbanas en el sur de California.

El incendio Sandy arrasa la vegetación en Simi Valley, California, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Ethan Swope)
El incendio Sandy arrasa la vegetación en Simi Valley, California, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Ethan Swope) AP

El incendio Sandy fue reportado alrededor de las 10 a.m. en colinas sobre Simi Valley, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste de Los Ángeles.

Para media tarde, había consumido más de 200 hectáreas (500 acres) de matorral seco y había dañado al menos una vivienda, según el Departamento de Bomberos del condado Ventura.

Las llamas fueron impulsadas por ráfagas de viento que superaron los 48 km/h (30 mph) por la mañana, pero más tarde estaban disminuyendo, según informó el portavoz del departamento de bomberos, Scott Dettorre.

“A medida que se ponga el sol, esos vientos se calmarán aún más”, afirmó Dettorre.

Se emitieron órdenes y alertas de evacuación para varios vecindarios de Simi Valley, una ciudad de más de 125.000 habitantes que estaba cubierta de humo mientras helicópteros realizaban descargas de agua. Dettorre dijo que no sabía exactamente cuántas personas recibieron la orden de salir.

La Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, ubicada en una ladera a unos pocos kilómetros, informó que permanecía cerrada por el día debido al incendio.

La causa está bajo investigación.

Mientras tanto, los bomberos combatían un incendio de 39 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) en la isla Santa Rosa, frente a la costa del sur de California. El incendio destruyó una cabaña y un cobertizo de equipos y obligó a evacuar a 11 empleados del Servicio de Parques Nacionales.

Santa Rosa, un destino popular para acampar y hacer senderismo, es hogar de zorros isleños, zorrillos moteados y elefantes marinos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

ARCHIVO - Un avión de Frontier Airlines avanza por una pista del aeropuerto internacional de Denver el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Avión de Frontier atropella a una persona que saltó una valla perimetral del Aeropuerto de Denver

Destacados del día

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

Díaz-Canel amenaza con baño de sangre si EEUU ataca Cuba
ALARMA

Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán
ALARMA

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter