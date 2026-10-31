Miles de personas participan en marcha de orgullo gay en Taiwán, una de las mayores de Asia

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Participantes del desfile de orgullo gay en Taipéi, Taiwán, el 31 de octubre del 2026. (AP foto/Chiang Ying-ying) AP

Los participantes ondearon banderas arcoíris y pancartas con mensajes de apoyo a la comunidad LGBTQ+. Muchos lucieron disfraces coloridos, y algunos llegaron desde otros países de Asia y de otras partes del mundo.

“Estoy feliz de unirme a este tipo de desfile, especialmente aquí en Taiwán, en Taipéi", proclamó Jonel Malinao, un filipino que trabaja en Taiwán. "Esta es mi primera marcha del Orgullo y celebrar quiénes somos y lo que somos”.

Taiwán se ha forjado una reputación como uno de los lugares más inclusivos en materia de género en Asia. La democracia insular fue la primera en Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019, tras una campaña de años por parte de defensores de los derechos de los homosexuales. Nepal y Tailandia siguieron el mismo camino en 2023 y 2025, respectivamente.

Sin embargo, la comunidad LGBTQ+ de la isla se vio sacudida a principios de este mes por una redada policial en un bar gay de Taipéi. La policía detuvo a 51 clientes por presuntas infracciones de las normas de decencia pública, lo que provocó protestas en la ciudad en los días posteriores. El alcalde de la ciudad, Chiang Wan-an, se disculpó y, según medios locales, algunos agentes fueron sancionados.

Para Billie Chang, una estudiante en Taiwán, la aceptación de la diversidad de género aún tiene un largo camino por recorrer en la isla.

"Me declaré homosexual hace siete años", declaró Chang, quien asistió al desfile. "Mis padres todavía no me apoyan. No quieren hablar del tema”.

Los organizadores del desfile estimaron que unas 150.000 personas participaron este año. Instaron a redoblar los esfuerzos para promover la inclusión y combatir el estigma contra la comunidad LGBTQ+. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP