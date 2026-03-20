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Miles de personas luchan por recuperar sus pertenencias en un municipio inundado de Colombia

FACATATIVÁ, Colombia (AP) — La casa de Brandon Romero se inundó por completo en el municipio colombiano de Facatativá. Perdió sus electrodomésticos, la ropa y hasta las camas, pero no desfallecía el viernes en recuperar lo poco que quedara funcional al drenar con sus propias fuerzas el agua con ayuda de un recipiente.

Trabajadores de la Cruz Roja Colombiana entregan el desayuno a una mujer dentro de una casa que se inundó luego de que el río Botello se desbordara debido a las fuertes lluvias en Facatativa, Colombia, el viernes 20 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
Trabajadores de la Cruz Roja Colombiana entregan el desayuno a una mujer dentro de una casa que se inundó luego de que el río Botello se desbordara debido a las fuertes lluvias en Facatativa, Colombia, el viernes 20 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

La emergencia inició en la madrugada del jueves cuando las fuertes lluvias desbordaron un río aledaño y en cuestión de horas inundaron las calles y las zonas rurales de Facatativá, un pueblo de Cundinamarca ubicado a unos 43 kilómetros del occidente de Bogotá que tiene cerca de 136.000 habitantes.

Romero es uno de los más de 3.500 habitantes afectados por las inundaciones, según cálculos de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la autoridad ambiental de la zona. Sin embargo, no han reportado heridos ni víctimas mortales por la emergencia.

Su casa está a pocos metros del río Botello, el cual se desbordó; sin embargo, no esperaba que una inundación los afectara, según explicó a The Associated Press. Ahora, pide ayuda de la alcaldía local para recuperar sus enseres y pasar la noche.

La Cruz Roja utilizaba el viernes lanchas de rescate para trasladar de un lado a otro del municipio a sus habitantes, mientras que la alcaldía daba comida a los más afectados.

La CAR informó que llevaron a Facatativá 4.500 lonas, que funcionan como barreras de contención, en busca de evitar que el agua desbordada del río continúe ingresando a las casas.

Sin embargo, los habitantes del municipio temen que las lluvias continúen y con ellas se agraven las inundaciones.

“El clima ha estado bastante fuerte en estos días... dicen que cayó de lluvia en una noche lo que cae en tres o cuatro meses en su intensidad”, dijo a la AP Diego Garzón, un docente de escuela que vive hace 40 años en la zona.

La inundación de Facatativá suma personas afectadas que esperan una pronta respuesta a sus necesidades. En febrero, Colombia declaró una emergencia económica en ocho departamentos para atender a más de 69.000 familias damnificadas por inundaciones registradas especialmente en el norte del país, causadas por el ingreso de frentes fríos al Caribe.

FUENTE: AP

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