Miles marchan en Roma en manifestaciones a favor y en contra de la migración

Varias personas portan una pancarta en italiano con el lema "La piel y el sudor tienen el mismo color, no a la deportación" durante una marcha en Roma, el sábado 13 de junio de 2026, para protestar contra el paquete de medidas de seguridad y migración de Italia, que incluye un plan de "bonificación por repatriación" para migrantes. (Foto AP/Gregorio Borgia) AP

Una petición de la iniciativa, llamada “Remigración y Reconquista”, reunió las 50.000 firmas necesarias para activar un debate parlamentario, llevando el concepto antes marginal de la “remigración” al centro de la política. Aún no se ha programado ninguna fecha para una votación.

La propuesta, promovida por grupos de derecha, pide medidas extensas dirigidas a los extranjeros, incluidas devoluciones coercitivas, incentivos para abandonar Italia y políticas más amplias que, según críticos, podrían extenderse a residentes legales.

Varios miles de manifestantes de toda Italia se reunieron para la marcha contra la migración, cantando el himno nacional. En varias ocasiones, muchos de ellos alzaron los brazos en el saludo fascista, gritando “¡Duce! ¡Duce!”, en referencia al dictador italiano Benito Mussolini, quien gobernó Italia de 1922 a 1943.

Una manifestación rival, a favor de la migración, reunió a decenas de miles de personas que salieron a las calles en otra parte de Roma el sábado por la tarde-noche. A esa marcha asistieron diversos grupos de izquierda y sindicatos, y algunos manifestantes ondearon banderas palestinas.

Miles de policías fueron desplegados para garantizar que los dos grupos rivales permanecieran separados. No se reportaron actos de violencia.

El debate sobre la migración representa un delicado ejercicio de equilibrio para la coalición de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni. Al tiempo que la Liga, contraria a la migración, ha respaldado abrir el debate, Hermanos de Italia, el partido de Meloni, y sus aliados centristas se han mostrado más cautelosos a la hora de apoyar una propuesta vinculada a círculos extremistas, en medio de preocupaciones por riesgos legales y divisiones internas.

Los detractores, incluidos partidos de oposición y expertos jurídicos, sostienen que la propuesta viola principios constitucionales e internacionales contra la discriminación al señalar a personas por su origen étnico, incluidos ciudadanos naturalizados y sus descendientes.

La controversia surge incluso cuando el gobierno de Meloni impulsa una política paralela de ampliar la migración legal, tras haber aprobado un plan plurianual para admitir a cientos de miles de trabajadores no pertenecientes a la Unión Europea con el fin de abordar la escasez de mano de obra en sectores económicos clave.

Las manifestaciones en Roma se produjeron un día después que entrara en vigor un nuevo conjunto de normas de la Unión Europea que regula cómo cada uno de los 27 Estados miembros del bloque abordará la migración irregular y a los solicitantes de asilo.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo es la culminación de años de arduas negociaciones que reformaron el sistema anterior, considerado ampliamente un fracaso y que dio a los partidos de extrema derecha un tema potente para ganar votos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP