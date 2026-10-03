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Miles de fieles recorren calles de Lima, Perú, en popular procesión del Señor de los Milagros

LIMA (AP) — Desde hace más de tres décadas, Silvia Huapaya acude anualmente a la procesión del Señor de los Milagros en Lima, la capital peruana. Se trata de una tradición católica con siglos de historia a la que este sábado acudieron miles de personas con devoción, gratitud y penitencia.

Huapaya, de 62 años, agradece junto a su esposo por la vida de su hija de 33 años, a quien consagró al patrono a los 10 días de nacida debido a su discapacidad intelectual, según comentó a The Associated Press. “Desde esa fecha no faltamos; el primer sábado de octubre venimos a ver salir al Señor de los Milagros”, afirmó.

La ceremonia gira en torno a la pintura de un Cristo de rasgos africanos y protector contra los terremotos, elaborada por un esclavo entre 1650 y 1651, una de las obras católicas más reconocidas de la capital.

La procesión inicia con la salida de la imagen, que pesa más de dos toneladas y se coloca sobre una plataforma cargada por cuadrillas de devotos vestidos de morado, miembros de la hermandad del mismo nombre.

El lienzo adquirió fama y devoción tras mantenerse intacto durante un poderoso terremoto en 1655.

Carlos Mendoza, otro devoto peruano, también acudió a la procesión como lo hace año tras año para celebrar su fe. “Estamos acompañándolo y venerándolo”, dijo a la AP.

En 2025, al menos el 60% de la población de Perú se identificaba como católica, de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos.

FUENTE: AP

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