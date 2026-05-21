americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Milei rebaja impuestos a las exportaciones de granos en medio de cosecha rércod en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — El presidente ultraliberal Javier Milei anunció el jueves una reducción de los impuestos a las exportaciones de algunos granos como trigo, cebada y soja en busca de aliviar la carga impositiva para uno de los sectores que más aportan divisas al país sudamericano.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso para asistir a una sesión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe ante la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso para asistir a una sesión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe ante la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

El gobierno bajará los derechos de exportación para la toneladas de trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio, mientras que en el caso de la soja –-que tributa 24%-- la reducción será de 0,25% a 0,50%, dependiendo la recaudación fiscal, a partir de enero de 2027.

“Vamos hacia un país en el que el agro finalmente pueda ser libre, gracias a que el resto de la economía también lo será”, declaró el mandatario durante un acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La soja y sus derivados —aceite y harina— son el principal producto de exportación de Argentina.

El anuncio de Milei coincide con proyecciones del sector de una cosecha récord para la campaña 2025/26. Se estima una producción de 160 millones de toneladas de granos, de los cuales 113 millones se destinarán a la exportación, generando ingresos por divisas en 34.530 millones de dólares.

“Es una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”, destacó la Sociedad Rural Argentina (SRA) en un comunicado tras el anuncio oficial.

“No obstante, seguimos sosteniendo que el objetivo final debe ser Retenciones Cero: los DEX (derecho a las exportaciones) son un impuesto distorsivo que frena nuestro potencial, limita el crecimiento y afecta directamente a los productores”, agregó.

Los impuestos a las ventas externas de granos fueron implementados hace más de dos décadas. Los sucesivos gobiernos bajaron y subieron la alícuota sobre los granos, dependiendo el nivel de recaudación y la necesidad de dólares para cumplir con sus compromisos de deuda.

“Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”, afirmó Milei, quien sin embargo todavía no le puso plazo a la eliminación total de los impuestos al agro.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter