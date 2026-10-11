Milei le desea una pronta recuperación a papa León XIV

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“Quiero hacerle llegar al papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, expresó el mandatario. “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a su santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.

Milei también afirmó que el país sudamericano se une “en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

El papa León XIV anunció el domingo que en los próximos días se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo en un pulmón, el primer gran episodio de salud en sus 17 meses de pontificado.

El pontífice de 71 años indicó que el nódulo se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrito”. El Vaticano indicó que el tiempo de recuperación previsto tras la cirugía sería de una semana.

El papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El Vaticano no precisó cuándo se llevará a cabo la cirugía, más allá de que sería en los primeros días de esta semana. León tiene un próximo acto principal: la misa de clausura el miércoles de una conferencia de una semana sobre el ministerio familiar, pero funcionarios del Vaticano dejaron entrever que podría perdérsela.

FUENTE: AP