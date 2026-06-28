Milei designa a Diego Santilli como jefe de gabinete tras renuncia de Adorni

Santilli, un histórico dirigente del partido conservador Propuesta Republicana (PRO) que en los últimos años se acercó al oficialismo, fue vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2021.

Tras ser electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en los comicios legislativos del año pasado, renunció a asumir esa banca para incorporarse al gabinete de Milei como ministro del Interior. Desde entonces se ganó la confianza del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este gobierno siga haciendo historia”, escribió Santilli en su cuenta de X.

Milei anunció la designación en la misma red social con una fotografía junto a Santilli y Karina Milei, acompañada del mensaje: “Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de ministros”. El presidente agregó que ambos estaban “delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”.

Milei también informó que el juramento de Santilli será el martes.

El anuncio se produjo un día después de que Adorni , uno de los colaboradores más cercanos del mandatario, presentara su renuncia luego de tres meses desde el inicio de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La justicia investiga viajes al exterior y compras y costosas reformas de propiedades a su nombre para determinar si existió una correlación entre esos gastos y los ingresos declarados.

El caso golpeó la imagen de Milei, quien llegó al poder a fines de 2023 con la promesa de erradicar la corrupción y otros vicios de la “casta” política. Pese a la investigación, el presidente respaldó públicamente a Adorni varias veces.

Santilli es hijo de un exdirigente del club de fútbol River Plate, fue una de las figuras fundacionales del PRO —el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)— y ocupó distintos cargos durante las administraciones macristas, entre ellos ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2021 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y dos años más tarde fue candidato a gobernador de esa provincia, pero fue derrotado en las elecciones.

Durante esa campaña, Milei acusó a Santilli de corrupto y de “moverse por los negocios”. Sin embargo, después de los comicios Santilli comenzó a acercarse a Milei y a su partido, La Libertad Avanza.

FUENTE: AP