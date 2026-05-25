americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Milan despide a Allegri y al CEO Furlani por el 'fracaso inequívoco' de la temporada

MILÁN (AP) — El AC Milan despidió al entrenador Massimiliano Allegri y al director ejecutivo Giorgio Furlani el lunes después de lo que consideró “un fracaso inequívoco” de la temporada.

El entrenador del AC Milan Massimiliano Allegri reacciona durante el encuentro ante el Cagliari en la Serie A el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)
El entrenador del AC Milan Massimiliano Allegri reacciona durante el encuentro ante el Cagliari en la Serie A el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

El propietario del equipo, RedBird, hizo una limpieza total un día después de que el Milan no logró acceder a la próxima Liga de Campeones por un punto, tras desperdiciar una ventaja de 1-0 y perder en casa 2-1 ante el modesto Cagliari. La Rossoneri fueron despedidos del campo con abucheos por sus propios aficionados.

El Milan pasó gran parte de la Serie A en las dos primeras posiciones y peleando por el título, pero una racha de apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto puesto el domingo, el último día de la temporada.

“El tramo final fue completamente inconsistente con el rendimiento hasta ese momento, y la decepcionante derrota de anoche en el último partido convirtió la temporada en un fracaso inequívoco”, señaló RedBird en un comunicado.

“Ahora es momento de un cambio y de una reorganización integral de las operaciones futbolísticas. Con efecto inmediato, nos separamos del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del entrenador principal Massimiliano Allegri y del director técnico Geoffrey Moncada. Agradecemos a cada uno su arduo trabajo y dedicación al AC Milan durante sus respectivos periodos”.

RedBird mantuvo únicamente al asesor especial Zlatan Ibrahimovic.

Allegri regresó al Milan el año pasado con la tarea de devolver a la Rossoneri a la Liga de Campeones después de que el equipo terminara octavo en la Serie A la temporada anterior. Allegri dirigió 42 partidos, con un balance de 22 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

Se espera ahora que el socio gerente de RedBird, Gerry Cardinale, trabaje estrechamente con Ibrahimovic para reestructurar el club, incluida la elección de un entrenador, un director ejecutivo y un director deportivo.

“Se harán más anuncios sobre los próximos nombramientos a su debido tiempo, con el objetivo de estar listos y bien preparados para la próxima temporada”, concluyó el comunicado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las próximas semanas

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter