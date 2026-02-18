americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mikaela Shiffrin arrasa en el eslalon femenino y rompe sequía olímpica de 8 años

CORTINA D'AMPEZZO, Italy (AP) — La turbulenta trayectoria olímpica de 12 años de Mikaela Shiffrin cerró el círculo cuando el miércoles conquistó el eslalon por un sideral margen de 1,50 segundos para poner fin a su larga sequía de medallas en los Juegos de Invierno.

La estadounidense Mikaela Shiffrin celebra tras ganar la medalla de oro del eslalon femenino del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Cortina dAmpezzo. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
La estadounidense Mikaela Shiffrin celebra tras ganar la medalla de oro del eslalon femenino del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Shiffrin completó dos mangas dominantes en condiciones espléndidas, en medio de los picos escarpados de los Dolomitas, para demostrar una vez más por qué muchos consideran a la estadounidense como la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Fue el tercer mayor margen de victoria en un eslalon olímpico femenino, la prueba que ganó siendo una adolescent en Sochi en 2014 para establecer su condición de estrella del esquí.

Doce años después, volvió a responder en su carrera favorita y las emociones afloraron en el área de meta después de que la abrazaran la campeona mundial suiza Camille Rast, que se levó la plata, y la suecaAnna Swenn Larsson, dueña del bronce.

Shiffrin, de 30 años, levantó los puños hacia el público y luego luchó por contener las lágrimas cuando se acercó a su madre y entrenadora, Eileen, para un largo abrazo al costado.

Shiffrin comentó que fue “realmente difícil de entender y asimilar” su victoria.

“Quizá recién hoy me di cuenta de lo que pasó en Sochi. Es una locura”, agregó.

Para Shiffrin, quizá también fue una liberación de toda la presión tras no ganar una medalla olímpica desde que sumó un oro y una plata a su colección en Pyeongchang en 2018.

Una pesadilla de 0 de 6 en Beijing fue seguida este año en Cortina d’Ampezzo por un undécimo puesto en el eslalon gigante y un cuarto lugar junto a Breezy Johnson en la combinada por equipos, en la que Shiffrin quedó 15 en el eslalon.

Eso ya quedó en el pasado.

Shiffrin colecciona un gran total tres oros y una plata en los Juegos Olímpicos, que se suman a su récord total de victorias en la Copa del Mundo: son 108 y contando, incluidas 71 en eslalon.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter