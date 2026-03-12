Middleton se muestra explosivo en el 4to periodo y Mavs vencen a Grizzlies para cortar mala racha

Khris Middleton, de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Tyler Burton, de los Grizzlies de Memphis, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Los Mavericks, que llegaron a tener ventaja de 20 tantos en la primera mitad, fueron superados 30-21 en el tercer cuarto y apenas ganaban por 86-84 al entrar al periodo final. Middleton anotó los primeros 11 puntos de Dallas en el cuarto para volver a ampliar la ventaja a dos dígitos y terminó con el cuarto de mayor anotación de su carrera.