americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Middleton se muestra explosivo en el 4to periodo y Mavs vencen a Grizzlies para cortar mala racha

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Khris Middleton logró la mejor cifra de su temporada con 35 puntos, incluidos 22 en el cuarto periodo, y los Mavericks de Dallas rompieron una racha de ocho derrotas al doblegar el jueves 120-112 a los Grizzlies de Memphis.

Khris Middleton, de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Tyler Burton, de los Grizzlies de Memphis, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Khris Middleton, de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Tyler Burton, de los Grizzlies de Memphis, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Daniel Gafford sumó 22 puntos, su mejor marca de la campaña. Max Christie y Cooper Flagg aportaron 13 cada uno por Dallas.

Middleton acertó 10 de 17 disparos en el partido, incluidos 8 de 10 desde la línea de 3 puntos. Gafford añadió 14 rebotes.

Jaylen Wells encabezó a Memphis con 23 puntos y GG Jackson terminó con 20. Javon Small registró 19 unidades y nueve asistencias.

Taylor Hendricks contabilizó 17 puntos y 10 rebotes.

Los Mavericks, que llegaron a tener ventaja de 20 tantos en la primera mitad, fueron superados 30-21 en el tercer cuarto y apenas ganaban por 86-84 al entrar al periodo final. Middleton anotó los primeros 11 puntos de Dallas en el cuarto para volver a ampliar la ventaja a dos dígitos y terminó con el cuarto de mayor anotación de su carrera.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter