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Mickey Moniak pega 2 jonrones y Rockies vencen 4-1 a Filis

DENVER (AP) — Mickey Moniak conectó dos jonrones y los Rockies de Colorado derrotaron el domingo 4-1 a los Filis de Filadelfia para rescatar el final de una serie de tres juegos.

Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, gesticula hacia el bullpen mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante Taijuan Walker, de los Filis de Filadelfia, en la quinta entrada de un juego de béisbol el domingo 5 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, gesticula hacia el bullpen mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante Taijuan Walker, de los Filis de Filadelfia, en la quinta entrada de un juego de béisbol el domingo 5 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Tomoyuki Sugano (1-0) ponchó a cinco y permitió una carrera en seis entradas por los Rockies.

T.J. Rumfield también conectó jonrón por Colorado, con un batazo de dos carreras en una primera entrada de tres anotaciones. Rumfield batea para .345 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en sus primeros nueve juegos.

Victor Vodnik ponchó al venezolano Rafael Marchán con corredores en primera y segunda en la novena entrada para conseguir su primer salvamento de la temporada.

Fue el tercer juego de la carrera de Moniak con múltiples jonrones. El jardinero de 27 años, que está en su segunda temporada en Colorado, fue seleccionado por los Filis con la primera selección global en el Draft de la MLB de 2016 y jugó para la franquicia de 2020 a 2022.

El cubano Adolis García conectó jonrón en la segunda entrada por Filadelfia. La derrota cortó una racha de cuatro victorias de los Filis, que dejaron a siete corredores en base.

El mexicoamericano Taijuan Walker (0-2) cargó con la derrota por Filadelfia tras permitir siete hits, cuatro carreras limpias y tres jonrones en cinco entradas.

Por los Rockies, el boricua Willi Castro de 2-1. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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