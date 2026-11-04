Michigan rechazó una "campaña de odio y rencor", dice El-Sayed

El candidato demócrata al escaño senatorial por Michigan Abdul El-Sayed junto con su esposa Sarah Jukaku, en Detroit, el 4 de noviembre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

“Michigan demostró lo grandes que somos. Rechazó una campaña de odio y rencor que no tenía nada que decir sobre los problemas sociales y solo quería denigrarme por mi nombre y mi rostro”, expresó El-Sayed en una entrevista con The Associated Press.

“Los habitantes de Michigan rechazaron eso. Todos y cada uno de los condados, todos y cada uno, se opusieron a eso”, agregó.

Manifestó que estaba “funcionando con adrenalina y cafeína” después de ganarle al republicano Mike Rogers lo que dio a los demócratas otra victoria importante en un estado clave y salen con una mayoría sustancial en el Senado.

A lo largo del ciclo electoral, los republicanos intentaron demonizar a El-Sayed, quien nació en Estados Unidos después de que sus padres emigraran desde Egipto. El presidente Donald Trump lo llamó repetidamente “yihadista” que estaba “del lado de los terroristas”.

Como señal de lo combativa que se había vuelto la contienda, Rogers y El-Sayed todavía no han hablado incluso después de que Rogers emitiera un comunicado en el que reconocía la derrota. En 2024, Rogers llamó a la entonces representante Elissa Slotkin para conceder el miércoles por la mañana, antes incluso de que la AP diera por definida la contienda.

El-Sayed, quien se convertirá en el primer senador musulmán del país, dijo a la AP por teléfono que la mañana fue “un momento de reflexión”, incluso sobre lo que su victoria significaría para sus dos hijas pequeñas. Su hija de 3 años, indicó, no tiene idea de lo que ocurrió, mientras que su hija de 8 años lo entiende, pero lo ve como algo normal.

“Ahora, esto es algo que leerán en los libros de historia”, afirmó.

Con aproximadamente el 97% de los votos contabilizados, El-Sayed mantenía una ventaja de siete puntos porcentuales sobre Rogers. Todos los condados del estado se desplazaron hacia los demócratas en comparación con 2024, según datos de votación de la AP.

La Encuesta de Votantes de la AP, un amplio sondeo a más de 4.500 votantes en Michigan, mostró que los votantes al Senado en Michigan estaban aproximadamente divididos sobre si las posturas de El-Sayed eran “demasiado extremas”, y cerca de la mitad dijo que sí.

El-Sayed pasó de una derrota de dos dígitos hace ocho años en la elección demócrata para gobernador del estado a una victoria sorpresiva en la primaria frente a un candidato respaldado por el establishment, pese a haber sido superado en gasto por decenas de millones. Señaló que su campaña demostró que “la política a la antigua puede funcionar si estás dispuesto a hacer el trabajo”.

Sin embargo, El-Sayed giró rápidamente hacia el futuro y sostuvo que su victoria “no es el éxito” y que “el éxito es lo que puedas hacer con el escaño”.

No se comprometió a respaldar al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para otro mandato, al señalar que aún no sabía quién más podría postularse. Se espera que Schumer conserve el cargo de liderazgo.

“Sí creo que necesitamos un nuevo liderazgo y creo que la gente lo ansía", añadió El-Sayed.

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La corresponsal Linley Sanders contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP