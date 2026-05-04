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Michael Wacha lanza solo 79 pitcheos en 7 innings y los Reales vencen 6-2 a Guardianes

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Michael Wacha necesitó apenas 79 lanzamientos para completar siete sólidas entradas y Bobby Witt Jr. conectó un jonrón para impulsar un cuarto inning de cuatro carreras para que los Reales de Kansas City vencieran el lunes 6-2 a los Guardianes de Cleveland.

El abridor de los Reales de Kansas City Michael Wacha lanza en la primera entrada ante los Guardianes de Cleveland el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
El abridor de los Reales de Kansas City Michael Wacha lanza en la primera entrada ante los Guardianes de Cleveland el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Jac Caglianone también se voló la cerca por los Reales, que atraviesan un gran momento y han ganado cuatro seguidos y ocho de 10. Nick Loftin conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la cuarta para darle a Kansas City una ventaja de 4-2.

Cinco Reales distintos impulsaron carreras, incluidos el cuarto jonrón de Witt y el cuadrangular solitario de Caglianone en la sexta, en su noche del muñeco cabezón.

Wacha (3-2) permitió cuatro hits y dos carreras, y ponchó a tres. Esta temporada ha permitido apenas tres carreras en 14 entradas en dos aperturas contra los Guardianes.

David Fry pegó un jonrón de dos carreras para Cleveland en la segunda, pero Wacha retiró a 16 de sus siguientes 17 bateadores. Wacha, Matt Strahm y Alex Lange se combinaron para realizar un total de 95 lanzamientos por los Royals.

El batazo de 422 pies de Witt puso a los Royals en la pizarra en el cuarto. Pasó los primeros 27 juegos de la temporada sin jonrón antes de conectar tres en los últimos ocho encuentros.

Salvador Pérez empató el juego 2-2 con un sencillo impulsor que pasó entre las piernas del lanzador Tanner Bibee. Luego Kansas City llenó las bases, preparando el hit clave de Loftin.

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