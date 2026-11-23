Micah Parsons, de los Packers de Green Bay, observa los ejercicios de calentamiento de sus compañeros previo al partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Mike Roemer) AP

Parsons comentó durante una sesión con los medios después de la práctica el lunes que aún necesitaba hablar con el doctor Neal ElAttrache, quien realizó la cirugía el 29 de diciembre para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) y del menisco en su rodilla izquierda.

Si recibe el alta médica final que busca en esa reunión, Parsons señaló que está ansioso por jugar su primer partido desde que se lesionó en una derrota el 14 de diciembre en Denver. Los Packers no ganaron otro partido el resto de la temporada pasada y terminaron con una racha de cinco derrotas que incluyó un colapso en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC contra los Bears de Chicago.

Con su equipo con marca de 6-4 y peleando por un puesto de postemporada de la NFC al entrar en los últimos siete partidos de la temporada, Parsons sabe lo crucial que es el encuentro.

Parsons aún necesita ser activado de la lista de físicamente incapaz de jugar (PUP, por sus siglas en inglés) antes del miércoles para poder jugar contra los Rams (6-4), que serán locales.

“Entiendo lo que significa este partido del miércoles para la organización y para mí, y lo que significa para los playoffs”, expresó Parsons. “Y si puedo estar ahí, quiero estar. Solo nos quedan siete partidos, así que quiero aprovechar todos los que pueda”.

Green Bay llega a la semana ubicado en la 12da posición de la NFL en defensiva total (321,8 yardas por partido) y en defensiva contra anotación (22,1 puntos por partido).

Los Packers están empatados en el 7mo lugar de la NFL en capturas (29) y ocupan el segundo sitio de la liga en balones recuperados (20). Parsons sumó 12,5 capturas la temporada pasada con los Packers después de que lo adquirieron de los Cowboys de Dallas al final del campamento de entrenamiento.

“Creo que solo nos va a hacer mejores”, dijo el safety Javon Bullard sobre el regreso de Parsons. “Con el (número) 1 en el campo, somos un mejor equipo. Somos una mejor defensa. Él va a elevar el nivel de todos los demás, y nosotros vamos a elevar el suyo. Creo que eso es lo que hace especial a esta defensa”.

Es difícil decir cuánto jugaría Parsons contra los Rams si recibe el alta. El año pasado, cuando debutó con los Packers en una victoria en el partido inaugural de la temporada sobre Detroit, Parsons jugó 30 de 67 jugadas (45%) después de hacer muy poco en el campamento de entrenamiento y de incorporarse al roster apenas nueve días antes de ese encuentro.

“Creo que una vez que estoy en la zona, estoy en la zona y la gente realmente no se mete contigo cuando estás en la zona”, respondió Parsons cuando le preguntaron si respetaría límites en su cantidad de jugadas. “Creo que en el punto en el que estamos en la temporada —como dije— cada victoria importa.

“Así que estoy en esa mentalidad, preparándome para más y haciendo más de lo que mi trabajo exige”.

El coordinador defensivo Jonathan Gannon dijo que planea utilizar a Parsons de una manera que maximice su impacto.

“Obviamente, cuando tienes jugadores con mucho talento, quieres destacarlos y ponerlos en buenas posiciones tanto como podamos para que influyan en el partido”, explicó Gannon. “Y entendiendo que, con un jugador de su calibre, la gente te va a jugar de manera diferente”.

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FUENTE: AP