Uplight Group Arquitectural: La solución de iluminación de lujo que está conquistando los proyectos más exclusivos de Miami

Compartir en:









El éxito de la compañía radica en su capacidad para ir más allá de la simple venta. Uplight gestiona todo el proceso: desde el diseño de piezas a medida y la búsqueda global de productos (sourcing) hasta una impecable gestión de proyectos.

"Los diseñadores de Miami buscan crear espacios únicos, no elegir de un catálogo limitado. Si la pieza perfecta no existe, la diseñamos. Si existe, la encontramos", afirma David Weisinger, CEO de Uplight. "Lo que nos distingue es que garantizamos la ejecución impecable de esa visión, gestionando toda la logística".

Este enfoque integral, que combina diseño, suministro y gestión, ahorra tiempo y elimina la complejidad logística para sus clientes, permitiéndoles enfocarse en la creatividad. Esta es la razón por la que las firmas de diseño más prestigiosas de Miami eligen a Uplight Group para sus proyectos residenciales, de hospitalidad y comerciales más importantes.

El modelo de servicio de Uplight se basa en tres pilares fundamentales extraídos de su página de servicios:

Búsqueda y Suministro de Iluminación (Lighting Sourcing): Con acceso a una red global de fabricantes de alta gama y artesanos, el equipo de Uplight es experto en encontrar piezas únicas que no están disponibles en el mercado masivo, asegurando exclusividad para sus clientes.

Con acceso a una red global de fabricantes de alta gama y artesanos, el equipo de Uplight es experto en encontrar piezas únicas que no están disponibles en el mercado masivo, asegurando exclusividad para sus clientes. Diseño de Iluminación (Lighting Design): Cuando un proyecto requiere algo verdaderamente único, el equipo de diseño de Uplight Group colabora directamente con el arquitecto o diseñador para crear luminarias a medida, verdaderas "esculturas de luz" que se convierten en el punto focal de cualquier espacio.

Cuando un proyecto requiere algo verdaderamente único, el equipo de diseño de Uplight Group colabora directamente con el arquitecto o diseñador para crear luminarias a medida, verdaderas "esculturas de luz" que se convierten en el punto focal de cualquier espacio. Gestión de Proyectos (Project Management): Este es el diferenciador clave de la firma. Uplight Group se encarga de toda la logística, desde la coordinación de pedidos internacionales y el seguimiento de la fabricación hasta la gestión de presupuestos y la entrega puntual en la obra. Esto libera al diseñador de una enorme carga administrativa y garantiza que el proyecto se ejecute a la perfección. Uplight Group es la firma líder en diseño, suministro y gestión de proyectos de iluminación de lujo con sede en Miami. Fundada con la misión de ser el puente entre la visión creativa y la realidad técnica, Uplight Group ofrece soluciones integrales para arquitectos, diseñadores de interiores y desarrolladores, especializándose en proyectos residenciales, de hospitalidad y comerciales de alta gama.

Compartir en:









Temas

Uplight Group Arquitectural