Reaparece Roberto Robaina, excanciller cubano purgado por el PCC y hoy convertido en pintor

Roberto Robaina González, una de las figuras más visibles de la diplomacia cubana durante el Período Especial, volvió a aparecer públicamente en una fotografía junto a su esposa, Marielena. La imagen reavivó el recuerdo de su ascenso meteórico, su caída política y su posterior reinvención lejos del poder.

Roberto Robaina González, exministro de Relaciones Exteriores de Cuba y uno de los rostros más conocidos del Gobierno cubano durante la década de 1990, reapareció públicamente en una fotografía junto a su esposa, Marielena.

La imagen fue compartida en redes sociales por el perfil Dalhit Cuba con el mensaje: “Mi amigo Robertico Robaina y su hermosa esposa Marielena” .

En la foto, el antiguo canciller aparece en una escena cotidiana, disfrutando de un helado, muy lejos de los actos oficiales, las giras diplomáticas y los círculos de poder en los que llegó a moverse durante el Gobierno de Fidel Castro.

Robaina nació en Pinar del Río el 18 de marzo de 1956 .

Antes de llegar a la Cancillería, desarrolló una carrera acelerada dentro de las organizaciones oficiales del régimen. Fue dirigente estudiantil, encabezó la Unión de Jóvenes Comunistas y llegó al Buró Político del Partido Comunista de Cuba , donde figuró como uno de sus integrantes más jóvenes.

En marzo de 1993, con 37 años, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores.

Su designación ocurrió en pleno Período Especial, cuando la desaparición de la Unión Soviética dejó a Cuba sin su principal respaldo económico, político y militar.

La figura que alimentó rumores de sucesión

Durante sus años al frente de la Cancillería, Robaina fue presentado como una cara joven, dinámica y relativamente más flexible dentro de la diplomacia castrista.

Su estilo contrastaba con el lenguaje rígido de otros cuadros históricos.

Su presencia internacional, su edad y su cercanía a círculos de poder alimentaron especulaciones sobre un posible papel en una eventual sucesión de Fidel Castro.

En aquellos años, muchos lo veían como parte de una generación llamada a renovar la imagen exterior del régimen sin romper con el sistema.

La caída inesperada en 1999

La carrera política de Robaina se interrumpió abruptamente en mayo de 1999, cuando fue sustituido como canciller por Felipe Pérez Roque, entonces jefe de despacho de Fidel Castro.

La decisión sorprendió incluso dentro del entorno diplomático, porque poco antes se había anunciado una gira de Robaina por varios países del Caribe.

Lo que inicialmente pareció una simple sustitución ministerial terminó revelándose como el inicio de una caída mucho más profunda.

Expulsado “deshonrosamente” del PCC

La ruptura definitiva llegó en 2002, cuando Roberto Robaina fue expulsado “deshonrosamente” del Partido Comunista de Cuba.

La dirigencia del régimen lo acusó de deslealtad, corrupción y de promoverse como posible candidato para dirigir el país tras Fidel Castro.

Las acusaciones fueron presentadas por Raúl Castro en un video mostrado a militantes del partido, en una de las purgas políticas más comentadas de la Cuba reciente.

Contactos extranjeros y el caso Mario Villanueva

Entre los señalamientos contra Robaina también figuraron sus contactos no autorizados con empresarios y políticos extranjeros.

Uno de los episodios más polémicos estuvo relacionado con Mario Villanueva, entonces gobernador mexicano de Quintana Roo.

Robaina admitió haber recibido una donación de 25.000 dólares de Villanueva, que según su versión estaba destinada a remodelar instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Villanueva sería posteriormente condenado en México y Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, lo que agravó la dimensión política del caso.

Del poder al silencio institucional

Tras su expulsión del PCC, Robaina perdió sus responsabilidades oficiales y también su escaño parlamentario.

Su nombre desapareció prácticamente de los medios estatales y quedó apartado de la vida pública.

Durante un tiempo fue vinculado a labores de recuperación ambiental en el Parque Metropolitano de La Habana, una caída simbólica para alguien que había encabezado la política exterior de Cuba durante seis años.

La reinvención como pintor

Lejos del poder, Robaina encontró una nueva ruta en la pintura.

Desde mediados de la década de 2000 comenzó a trabajar con acrílicos, formatos grandes y composiciones abstractas.

Sus obras llegaron a exponerse fuera de Cuba, incluida una muestra en México donde predominaban el blanco y el negro.

En entrevistas de esa etapa, Robaina presentó el arte como una forma de renacimiento personal después de su salida traumática de la política.

Chaplin’s Café, el salto al negocio privado

En 2011, el excanciller también incursionó en los negocios privados con la apertura de Chaplin’s Café, un establecimiento en el Vedado habanero decorado con muebles antiguos y obras pintadas por él.

Fotografías de aquella época lo mostraron atendiendo el local, conversando con clientes y trabajando en su estudio.

La imagen contrastaba con la del antiguo ministro que había representado a Cuba en foros internacionales durante los años más duros del Período Especial.

Una reaparición que revive una purga histórica

La reciente fotografía junto a su esposa Marielena no tiene contenido político explícito.

Sin embargo, reactivó el interés por una figura que simboliza el ascenso y la caída dentro de la élite castrista.

Robaina fue durante años presentado como una promesa del sistema. Luego fue purgado, apartado y convertido en ejemplo interno de lo que podía ocurrirle a un cuadro con demasiada proyección propia.

Su historia se cita a menudo junto a otras caídas de altos funcionarios cubanos que pasaron de la confianza absoluta al silencio público.

Un símbolo del poder que no perdona autonomía

El caso Robaina expone una constante dentro del régimen cubano: el ascenso rápido puede convertirse en riesgo si la figura empieza a proyectar independencia, ambición o vínculos propios.

La acusación de “autopromoción” fue una de las claves de su caída.

En un sistema donde la lealtad al liderazgo histórico era más importante que la popularidad o la eficiencia, Robaina terminó pagando el precio de haberse convertido en una figura demasiado visible.

De posible sucesor a figura marginal

Durante los años 90, su nombre llegó a sonar en análisis sobre la sucesión de Fidel Castro.

Más de dos décadas después, reaparece como pintor, esposo y ciudadano alejado de las estructuras oficiales.

Esa transformación resume el recorrido de una figura que pasó de ser rostro internacional del castrismo a quedar fuera del tablero político.

La foto del helado no revela un regreso al poder.

Pero sí recuerda una de las historias más llamativas de ascenso, purga y supervivencia dentro de la política cubana.