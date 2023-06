Tragedia en Lehigh Acres: Disputa familiar por la propiedad de una casa termina con el asesinato a balazos a una madre cubana y su hijo

El asesino, quien irrumpió en la casa abriendo fuego poco antes de las 7 de la mañana del 14 de junio, había grabado un video tiempo atrás afuera del lugar, diciendo que los iba a matar, aseguró Velázquez en la entrevista con la cadena televisiva.

En medio de la balacera, él intervino, pudo someter a Yohani y logró salvar a su esposa y a los dos hijos pequeños de su hermana, quienes también viven en la casa.

Dánae, la expareja del asesino, se recupera en el hospital de una herida de bala en el rostro.

La familia asegura que informaron a los alguaciles del condado de Lee sobre las amenazas, pero la policía no tomó ninguna medida antes de que el hombre armado abriera fuego y asesinara dos personas inocentes dentro del hogar.

“Nos mandó mensajes amenazando de que nos iba a matar. Antes del juicio yo traté de hablar con él, le mandé mensajes para no llegar al juicio, para resolver el problema, y él no me respondió”, afirmó Velázquez.

Yohani de Lázaro permanece en un hospital, donde está siendo tratado por un traumatismo en la cabeza.

FUENTE: univision.com Cibercuba América TeVé