Segundo arresto en caso de jovenes que robaban casas de Hialeah tras contactar a sus víctimas por Instagram

Las autoridades llegaron al apartamento en el que vivía el hombre, luego de que la madre del pequeño le informara a la policía que desde el pasado lunes no había recibido información de su hijo.

José Manuel González Testino fue el hombre que asesinó a su hijo de tres años y luego se quitó la vida en el condominio Grove at Grand Bay, ubicado en el 2669 de South Bayshore Drive, en la ciudad de Miami .

En horas de la noche de este miércoles, la madre del niño, quien se había divorciado de González Testino el pasado mes de octubre, contactó a la policía para pedirles que realizaran una verificación de bienestar, ya que estaba preocupada por no tener noticias del padre de su hijo.

“Cuando nosotros llegamos a la escena no podíamos entrar, porque no podemos romper una puerta para chequear cómo está la persona dentro, a menos que sospechemos que haya algún crimen que se haya cometido o estén en peligro las personas”, dijo Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami.

Documentos del Departamento de Justicia muestran que José Manuel González Testino, de 53 años, quien era un ex empresario venezolano, fue señalado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

De acuerdo con la acusación, el implicado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO, y a su vez, pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable en un tribunal federal de Houston y el próximo 24 de marzo estaba prevista la audiencia donde sería sentenciado por los delitos.

“Nuestros detectives están en la escena tratando de determinar qué llevó a este hombre a matar a su hijo y por qué se mató él”, continuó el vocero policial.

El hecho despertó consternación e indignación entre quienes hacen vida en el área.

“Yo anoche que venía vi varios policías, pero no me imaginé lo que estaba pasando. Eso me ha caído como un balde de agua fría y más que involucra a un niño y yo que tengo uno que yo lo cuido”, dijo France Montoya, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.