Reguetonero cubano Chocolate MC muestra la casa y el carro que logró ofrecerle a su hermana en Tampa 

Junto a varias fotos de la fachada de la casa y del interior y también junto a su hermana y familia, Chocolate añadió: “Para todos los que hablaron su basura sin conocerme yo traje a mi familia para este país, me gasté miles de dólares en eso solamente para darle un mejor futuro, los que me conocen bien saben que amo a mi familia y a mi hermana más”.

El reguetonero dijo que “todas las familias tienen problemas y más cuando acaban de llegar a este país tan difícil de entender, pero eso no significa que yo pueda ser feliz sabiendo que mi familia está mal, eso no existe, el que no quiere a su familia no es capaz de querer a nadie”.